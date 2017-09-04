Белорусские радикалы воруют у поляков обиды на Россию

24.08.2017 14:46:47

Делегация белорусских националистов намерена сегодня, 23 августа, посетить мемориальный комплекс в Катыни, где покоятся останки расстрелянных польских офицеров, полицейских и жандармов. Об этом сообщают СМИ, со ссылкой на сообщения в соцсетях.

День посещения этого скорбного места выбран не случайно. 23 августа – это «Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма». Данная акция вызывает на первый взгляд некоторое недоумение – что за дело белорусским националистам до расстрелянных польских силовиков, значительная часть которых была «осадниками», то есть переселенцами на Западную Украину и Белоруссию, где они выступали в роли «колонизаторов», являясь опорой «полонизации» населения этих краев, то есть насильственного ополячивания «туземцев»?

Может быть, они просто перепутали первую букву географического названия, и на самом деле им была нужна Хатынь, где гитлеровцы и их пособники из ОУН зверски убили полторы сотни белорусов?

Нет, никакой ошибки нет. До земляков, замученных и заживо сожженных единомышленниками белорусских националистов из Буковинского куреня ОУН, ставшего 118-й шуцманшафт-батальоном, им нет дела. Они чтят память не невинных жертв, не белорусских партизан или бойцов Красной Армии, а «хероев» из вспомогательной полиции.

А в Катынь они поехали потому, что объявили большую часть расстрелянных здесь людей… белорусами. Зачем им нужно было создавать столь очевидный и странный фейк? А вот для чего: им позарез нужен наглядный образ преступления СССР (читай России) против белорусского народа. Но ничего подобного, хоть убей, нет. Ну не было ничего в Белоруссии подобного подавлению Ярославского и Тамбовского восстания, расказачиванию на Дону и Кубани. Вот Хатынь была, были сотни других сожженных сел и деревень. Но сожженных не Советами, а нацистами и коллаборационистами.

Иное дело Катынь. Хотя до сих пор продолжается дискуссия, кто в действительности расстрелял поляков, НКВД или немцы, официальное признание Кремля сделало из этого скорбного места важный символ антисоветчиков и русофобов, который теперь белорусские националисты намерены «отжать» у поляков, объявив расстрелянных белорусами.

Есть в этом и еще один «резон». Катыньский мемориальный комплекс, как известно находится в Смоленской области, на которую простираются «исторические» претензии белорусских нацистов, уверяющих, что это их исконная территория. Теперь они хотят эти претензии подкрепить наличием костей умученных «белорусов» в смоленской земле.

Это не единственный случай исторического «рейдерства» белорусских националистов. Белорусами они уже объявили польского бунтовщика и убийцу Винцента Константы Калиновского и мятежника Тадеуша Костюшко. Мятеж 1863 года, в ходе которого польские бандиты убивали православных священников и вырезали целые белорусские деревни, объявили белорусским народным восстанием против гнета Российской Империи.

Собственно, в этом ничего нового нет. Настоящая история Белоруссии неразрывно связана с историей России, или, вернее, является ее неотъемлемой частью, и поэтому она националистов не устраивает. Так и украинские националисты придумывают себе историю, бессовестно воруя ее у казаков, и щедро сдабривая всевозможными фейками. Их белорусские коллеги пошли той же дорожкой, только используя в качестве доноров поляков.

Эта идея им показалась особенно удачной, поскольку вместе с историей они заимствуют и лютую ненависть к России, которой она пропитана. Однако, действуя таким образом, они отнюдь не укрепляют белорусское самосознание и независимость. Напротив, они осуществляют ту самую полонизацию, которой столь яростно сопротивлялись их предки, идя на костер и на кол за русскую веру, русскую речь и русское имя.

А если к этому прибавить экспансионистские настроения, растущие в сегодняшней Польше явно желающей стать великой, и претендующей на роль региональной империи «от можа, до можа», то совсем нетрудно понять, кто стоит за усилиями белорусских националистов по «развитию национального самосознания», путем «исторического рейдерства». Может быть новоявленные «литвины» и предполагают, что «отжатая» ими у поляков история - это хоругвь в руках крылатого гусара. Однако, в действительности, это ярмо на шее быдла и кнут пастуха на его спине.

Борис Джерелиевский

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