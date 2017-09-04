Латинизацией казахского языка сотрясали воздух и раньше

24.08.2017 14:42:28

Руководитель отдела стран Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозиндал интервью-отзыв на эксклюзив казахского журналиста Айдоса Сарымова о переводе казахского языка на латиницу. По словам Грозина, в первую очередь, его лично удивил уважительный и спокойный тон, с которым Сарым отозвался о русском языке и русском народе.

«Если Сарымов, ставший Сарымом около десяти лет назад, так отзывается, это вызывает опасение, — говорит Андрей Грозин. Он, пишущий на казахском с большими ошибками — один из убежденных сторонников идеологемы, что Казахстану и всем тюркам надо быть как можно дальше от России и русских. Он национал-патриот в худшем смысле этого термина. В течение последних пяти-шести лет он давал жесткие русофобские тексты. Мало кто из казахстанских национал-патриотов, пишущих на русском языке, может с ним сравниться по русофобии. Когда весной президент Казахстана Нурсултан Назарбаевпровозгласил в своей статье „Модернизация казахстанской идентичности“ переход на латинскую графику, Сарымов-Сарым сразу отозвался: дескать, ура, мы еще дальше от русского Мордора и ближе к Турции и Западу. А в своем интервью EADaily он говорит, что русский язык в Казахстане останется, дает языковой ситуации в стране взвешенные спокойные оценки. Это очень странно. Видимо, сотрудники Администрации президента Казахстана, которые курируют национал-патриотов, особенно пишущих, предварительно побеседовали с Сарымом. В Ак-Орде (резиденция Нурсултана Назарбаева в Астане — EADaily), похоже, понимают, что местные пишущие национал-патриоты вроде Сарыма выбалтывают такие вещи, на которые в России теперь обращают внимание. Скорее всего, Ак-Орда дала новую вводную, и русофоб Сарым теперь обязан говорить о русских вежливо. Это исходит не от него, а от людей, которые в Ак-Орде занимаются идеологическим трендом по модернизации казахстанской идентичности».

«По сути, Сарым прав: перевод казахского на латиницу Россию беспокоить не должен, — продолжает Андрей Грозин. — Не должен до тех пор, пока возня казахстанских идеологов не выльется в предметные практические вещи. Я не убежден в том, что все будет с тем же языком реализовано именно так, как сформулировал Назарбаев. На моей памяти это уже не первая кампания по переводу графики казахского языка с кириллицы на латиницу. От предыдущих кампаний нынешнюю отличает то, что она провозглашена устами президента и поэтому самая громкая. Раз Назарбаев сказал, что казахский теперь будет латинскими буквами, можно предположить, что это не просто сотрясение воздуха.

Эффективность похожих программ в Казахстане у казахстанских же экспертов вызывает вопрос, насколько все это нацстроительство реализуемо. Очень много вопросов. Один из них — вопрос с функционированием административной системы в Казахстане и ее способности реализовывать все предначертания, которые периодически спускают из Ак-Орды. Это касается и языка, и таких практических вещей как экономика и валютно-финансовая сфера. Серьезные люди в Казахстане думают, как в связи с реформой языка будут менять ту же систему образования и вообще, возможно ли это. До конца 2017 года запланирован переход к трехязычному образованию — на казахском, русском и английском. Лично я сомневаюсь, удастся ли в столь сжатые сроки перейти к такому непростому формату. Получится казус: для отдельных предметов будут свои языки. Реализация всего этого в указанном объеме сомнительна не только, скажем, в Кзыл-Орде или Атырау, но и даже в Алма-Ате, где есть база и люди, более-менее владеющие английским языком. А перевод родного языка на латиницу — это куда больший объем работы, который надо выполнить за сроки, в которые эту работу выполнить почти нереально. Нужно будет переделать тысячи вывесок и переписать тысячи документов, включая паспорта и справки. Казахский — единственный государственный язык в стране. Представляете, сколько всего надо будет переписать и переделать? Это затянется на годы".

«Как реформа языка в казахстанских условиях будет реализовываться, я с трудом представляю — говорит эксперт Института стран СНГ. — Аналогичный опыт соседей Казахстана по региону по продуктивности дал совсем разные результаты. У Ашхабада латинизация туркменского языка прошла со сложностями и издержками. Ее успех был вызван разве что мононациональностью населения Туркмении и куцей базой того, что надо было вообще переводить.

У Баку латинизация языка получилась хуже, чем у Ашхабада, а у Ташкента получилась совсем плохо. В Узбекистане сейчас разве что часть молодого поколения способна овладеть латинизированной версией узбекского языка. От региона к региону языковая ситуация в Узбекистане отличается. Одно дело Ташкент, другое — Джизак, Навои или Фергана. При официальной латинской графике узбеки вынуждены пользоваться формально давно отмененной кириллической основой. Подтверждение тому — любой официальный узбекский сайт. Там есть перевод на русский, английский, а узбекский вариант подан как на латинице, так и на кириллице".

Беседовал Муса Ибрагимбеков

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.