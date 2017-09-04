России предлагают развивать ЕАЭС за свой счёт

24.08.2017 14:39:17

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что государствам — участникам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) удалось найти выход из глобального экономического кризиса. «В текущем году мы наблюдаем выход стран объединения из сложного экономического кризиса. Выход России из этого кризиса», — сказал он 22 августа на экономическом форуме в Киргизии.

По его словам, в Киргизии в текущем году отмечается значительный рост ВВП. Когда республика вступала в ЕАЭС, Россия инвестировала в совместный фонд развития 1 миллиард долларов для облегченного вступления в Союз.

«Помимо этого, мы, совместно с Казахстаном, оказываем Киргизии соответствующую техническую помощь на 300 миллионов долларов, большая часть которой выделяется Россией», — сказал Шувалов.

Первый вице-премьер выразил надежду, что ЕАЭС развернёт новую волну интеграции в рамках зоны свободной торговли СНГ. «Это будет более широкий формат интеграции и позволит обеспечить дополнительное экономическое развитие для стран объединения», — добавил он.

В свою очередь, вице-премьер Киргизии Олег Панкратов отметил, что в 2017 году наблюдается рост взаимной торговли в ЕАЭС. По его словам, «ЕАЭС не стоит на месте, повестка дня меняется на глазах. Сегодня цифровая экономика является одной из главных тем повестки дня».

«Быстрыми темпами мы наблюдаем, как растут внешние связи стран ЕАЭС. Это подтверждает подписание договора о свободной торговле с Вьетнамом, на обсуждении договор с Ираном», — отметил Панкратов.

Впрочем, за оптимистичными заявлениями чиновников о перспективах ЕАЭС пока явно проглядывает тенденция — «успехи» евразийской интеграции так или иначе связаны с денежными дотациями, идущими преимущественно из российского бюджета. Вот и сегодняшнее сообщение о российском кредите Белоруссии в 700 миллионов долларов, по большому счёту" - из той же оперы.

В таком случае, насколько можно говорить об успешности ЕАЭС и какой смысл для России быть главным донором этого объединения?

— Евразийский союз может представлять интерес и выгоду для России только в том случае, если мы будем ориентированы на последовательный и глубокий интеграционный путь, — говорит декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Если же это просто некая деятельность, главная цель которой продемонстрировать, что Россия имеет свои экономические амбиции, или — получить кратковременные геополитические дивиденды, то это, на мой взгляд, бессмысленная затея.

Если действовать как сейчас, то перебить Китай с его идеей Нового шёлкового пути, перебить США с их бездонной ФРС, практически невозможно. А в стратегическом плане руководство России на данном направлении действует очень слабо.

Я считаю, что любые интеграционные формы экономического плана должны сопровождаться активной политической игрой. Мы должны одновременно с экономическими бонусами, которые предоставляем нашим партнёрам, ставить вопрос о том, чтобы элита этих стран, к примеру, не продуцировала антироссийские настроения среди своих граждан. В том же ключе, кстати, действуют Соединённые Штаты, которые дают в долг едва ли не половине стран мира. Но в обмен они жёстко требуют соблюдения своих интересов среди должников и всегда, так или иначе «отбивают» свои деньги.

— Россия поступает иначе?

— В России со времён СССР до конца не искоренилась практика, когда мы даём широкой рукой кредиты в обмен на обещания вечной дружбы. Самый яркий пример — братская Белоруссия, которой мы регулярно выделяем кредиты, как это произошло и сегодня, а в обмен не получаем никакой политической поддержки. Напомню, президент Александр Лукашенко не признал даже Крым частью России, притом, что мы формально существуем в едином союзном государстве. Периодически возникающий жёсткий экономический торг между руководством России и Белоруссии явно не способствует сближению наших народов.

В целом, я считаю, что пока мы имеем больше минусов от ЕАЭС, чем плюсов. Притом, что изначально идея была красивой и полезной.

Однако экономическая интеграция идёт ни шатко, ни валко. А после 2014 года все наши экономические партнёры по Евразийскому союзу стремятся не очень-то выказывать любовь к России, выжидая, чем закончится наше противостояние с Западом. Элиты в странах ЕАЭС очень хорошо чувствуют раздвоенность состояния российской элиты и потому ведут сами двойную, а то и тройную игру.

— Игорь Шувалов сегодня в очередной раз подчеркнул, что Евразийский союз — это не политический, а чисто экономический проект. Почему мы так упорно держимся этой позиции?

— Возможно, и не стоит сейчас позиционировать ЕАЭС, как некое образование с политическими амбициями. Речь идёт о том, что мы должны получать некоторую политическую отдачу от наших партнёров, которые получают от нас экономическую поддержку. Я уже упомянул о Белоруссии, но и Киргизия, которой мы регулярно помогаем, не удосужилась в полной мере признать Крым российской территорией.

— Вступление в ЕАЭС Вьетнама и Ирана может серьёзно повлиять как на сам Союз, так и на мировой экономический расклад?

— Не думаю, что это будет иметь серьёзные последствия. ЕАЭС всё равно будет оставаться довольно рыхлым образованием, пока Россия не задаст чёткий вектор его развития. Поскольку Россия, запустив в своё время этот проект, теперь, не желая «дразнить гусей» на Западе, не очень активно продвигает его реализацию. Если это изменится, и мы открыто заявим о создании экономической альтернативы в мире, то и ЕАЭС начнёт активно развиваться. В любом случае, включение Ирана и Вьетнама можно только приветствовать. Их экономические, демографические и прочие ресурсы довольно серьёзны, и они могли бы поднять уровень весомости ЕАЭС в мире. И, кстати, как раз эти страны не станут нахлебниками России.

— Шувалову положено по службе быть оптимистом, — говорит специалист по Центральной Азии, сотрудник Института стран СНГ Андрей Грозин. — Если говорить о цифрах, которые приводит та же Евразийская комиссия, определённые положительные сдвиги, действительно, обозначились. Например, Киргизия единственная страна из членов ЕАЭС показала серьёзный рост ВВП — около 5%. Правда, на уровне жизни рядовых граждан это пока почти не отразилось, но в макроэкономическом плане успехи налицо.

Есть некоторые подвижки с экономической ситуацией и в Казахстане. Другое дело, что проблем практически во всех экономиках стран-участников ЕАЭС, остаётся очень много.

В том же Казахстане перед частными банками стоит огромная проблема «плохих долгов», необеспеченных кредитов. В общей сложности это огромная сумма, которая не может не подрывать экономику страны вне зависимости от того, находится она в ЕАЭС или нет.

В целом, ситуация сейчас напоминает историю о стакане, который для оптимистов наполовину полон, а для пессимистов — наполовину пуст. Если послушать некоторых независимых экономических экспертов из стран Центральной Азии, можно подумать, что вот-вот всё рухнет и ЕАЭС в том числе. Но, как мы видим, уже не один год Союз хоть и не без сложностей существует и даже развивается. Посмотрите, в той же Киргизии из десятков претендентов в президенты нет ни одного, кто бы заявлял о необходимости выхода страны из ЕАЭС. Это говорит не о том, что они все такие пророссийские, а о том, что они вынуждены учитывать настроения электората. А жители Киргизии при всём том, что Евразийский союз принёс им пока не так много выгод, считают, что за него надо держаться.

Несколько сложнее ситуация в Казахстане, где чиновники долгое время были уверены, что нефтедоллары решат все их проблемы и страна будет оставаться островом экономического благополучия в Центральной Азии. До 2013 год так и было, но резкое падение цен на энергоресурсы сделало экономическую ситуацию менее стабильной. И теперь чиновники объясняют все сложности не просчётами самой экономической модели Казахстана, а неким давлением, в том числе со стороны России. Что, конечно, влияет на тональность СМИ и на всё общество. В частности, много говорят о том, что экономические санкции Запада против России бьют и по Казахстану. И хотя доля правды в этом есть, но в целом это отражает иждивенческую позицию элиты и общества. И это относится не только к Казахстану. Киргизия так и не вошла полноценно в ЕАЭС, поскольку её граница для сельхозпродуктов из Казахстана остаётся полузакрытой. Вот-вот закончатся те льготы, которые были даны стране на первом этапе её вхождения в ЕАЭС. При этом в Бишкеке никто не занимается экономикой, все занимаются выборами.

— Стоит ли тогда вкладывать в столь неустойчивые экономики довольно серьёзные средства?

— Россия, как крупная экономика, вынуждена бороться за новые рынки сбыта и своего экономического присутствия. Это нормально. Посмотрите на нашего могучего соседа — Китай. Он как пылесос втягивает в себя даже мелкие рынки горных княжеств Тибета. Не пренебрегает участием в экономике бедных стран Латинской Америки и Африки. Киргизия нам нужна как стратегический союзник в Центральной Азии. А то, что союзник слаб и за него приходится доплачивать, то это тоже вполне рядовая ситуация. Те же американцы регулярно оказывают материальную помощь странам, которые им по геополитическим или каким-то иным причинам интересны. Экономическая ситуация во всём мире крайне неустойчива, именно поэтому США провоцируют конфликты везде и всюду, чтобы деньги вкладывались инвесторами в стабильную американскую экономику.

Алексей Полубота

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.