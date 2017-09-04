«Запад-2017» и национальная безопасность Республики Беларусь

24.08.2017 13:55:38

С 14 по 20 сентября текущего года состоятся стратегические совместные учения вооруженных сил России и Республики Беларусь «Запад-2017». Учения будут проходить в два этапа на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом на территорию Белоруссии для участия в учениях «Запад-2017» прибудет порядка трех тысяч российских военнослужащих из Западного военного округа. ССУ являются плановыми учениями, проводятся раз в два года в соответствии с решениями президентов России и РБ от 29.09.09 с целью проверки возможностей вооруженных сил России и Республики Беларусь по обеспечению безопасности Союзного государства.

Предстоящие учения вызвали истеричный приступ русофобии в прибалтийских государствах и на Украине. О том, как оцениваются предстоящие учения «Запад-2017» в белорусских политических кругах можно судить по разноголосице мнений, прозвучавшей на состоявшемся недавно в Минске круглом столе «Запад-2017»: вопросы национальной безопасности», организованном Международным фондом «Духовная дипломатия», в котором приняли участие представители различных политических партий и общественных движений республики. О значении учений «Запад-2017» для безопасности Республики Беларусь и Союзного государства «Материк» беседует с белорусским военным экспертом Сылкой Евгением Николаевичем.

- Некоторое время назад в Минске состоялся круглый стол, участники которого оценивали предстоящие учения «Запад-2017» с весьма разнящихся точек зрения. А каковой была атмосфера прошедшего мероприятия?

- Я с интересом воспринял приглашение на «круглый стол», посвященный предстоящим совместным стратегическим учениям «Запад-2017». Мне показались заслуживающими внимания вынесенные на обсуждение вопросы, было что самому сказать и хотелось послушать мнения людей, заметных в политической жизни Республики Беларусь. Сам факт того, что предполагалось открытое обсуждение, а не отстаивание или защита перед оппозиционерами официальной точки зрения, уже было интересно.

Несмотря на сильно разнящиеся точки зрения, обсуждение велось в сдержанных тонах и не переходило к открытым обвинениям или категоричным суждениям. Создавалось впечатление, что даже при несогласии, выступающие слышали друг друга. Поэтому, говорить о невозможности диалога или его бесполезности в таком формате я бы не стал.

- Какие точки зрения высказывались в ходе круглого стола?

- В выступлениях представителей власти просматривалась линия на преуменьшение значения для Белоруссии предстоящих учений «Запад-2017», которые никак не связывались с напряжённой обстановкой, имеющей место в настоящее время в Восточноевропейском регионе, в том числе и на границе Союзного государства. Высказывалась точка зрения, что у населения Белоруссии есть дела поважнее, и многие даже ничего не знают о предстоящих учениях и не имеют какой-то точки зрения на военное сотрудничество Белоруссии и России, и это, мол, даже хорошо.

Представители оппозиции высказывались в том ключе, что политика Беларуси «многовекторная», то есть, одинаково удалённая от России и НАТО, и поэтому, дескать, Минск вправе игнорировать союзнические обязательства в формате ОДКБ. В то же время звучавшие с их стороны обвинения России в том, что такие военные учения якобы представляют угрозу суверенитету Беларуси, выглядели очень неубедительно.

При этом надо отметить, что сторонники военного союза с Российской Федерацией приводили более весомые аргументы и представляли гораздо больший срез белорусского общества.

При этом показательно, что противники совместных стратегических учений «Запад-2017» не имели представления о том, какой вид подготовки войск отрабатывается на подобных учениях. Ведь нет какой-либо необходимости перевозить тысячи военнослужащих для того, чтобы произвести стрельбы или отработать тактические нормативы на таких же полигонах, каковые имеются практически у каждой воинской части. Надо понимать, что на учениях, подобных «Западу-2017», отрабатываются вопросы работы штабов и взаимодействия видов и родов войск. Следует отметить, что военно-техническое оснащение российским вооружением позволяет Белоруссии находиться на удовлетворительном уровне обеспечения своей военной безопасности.

Людям, которые не служили в армии даже срочную службу, трудно понять смысл боевой подготовки в различных звеньях военных структур. Поэтому, абсолютно нелепо звучат глупые и провокационные вопросы: а достаточно ли семи тысяч российских военнослужащих для того, чтобы лишить Республику Беларусь независимости? и что делать, если они затем не захотят уходить обратно в Россию? Странно, что приходится отвечать и на такие абсурдные вопросы.

- Какие еще темы поднимались в ходе круглого стола?

- Второй вопрос обсуждения затрагивал возможные экономические последствия для Белоруссии от выбора союзных отношений с Российской Федерацией. Оппозиционные функционеры продвигали сомнительную мысль, что Республика Беларусь может так же быть подвергнута санкциям со стороны Запада, что повредит её экономике и реформам.

От провластных представителей проводилась мысль, что экономические интересы оправдывают любые действия по отношению к соседям и на международной арене. В этом, по их мнению, выражаются независимость Республики Беларусь и её суверенитет. В первую очередь надо думать о себе, не обращая внимания на далеко идущие последствия. Союзничество при этом, отходит как бы на второй план.

Третий вопрос касался отношений с Украиной. Из выступлений большинства участников круглого стола были видны серьезная озабоченность происходящим в соседней восточнославянской стране и недопустимость для Республики Беларусь повторения подобных катастрофических ошибок.

Чем можно помочь Украине? Только снижением градуса напряжённости конфликта, продолжение которого, по мнению выступающих, может дестабилизировать весь восточноевропейский регион, что неизбежно затронет и Белоруссию. Что касается совместных военных учений с Российской Федерацией, то они никак не могут угрожать Украине.

Оппозиционные представители старались всячески принизить драматизм происходящего на Украине и намекали на ответственность России за все беды Украины, что было не убедительно и отрицаемо большинством экспертов.

- А какова ваша позиция по обсуждаемым вопросам?

- В ходе обмена мнениями, я постарался донести свой взгляд на российско-белорусские военные учения, сотрудничество, политическое взаимодействие с учетом исторического опыта за столетний период. За это время по белорусской земле прокатились Первая мировая война, советско-польская 1920 г., Освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию 1939 г., Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

В этих военных кампаниях были общие черты, которые заставляют задуматься об определённых обстоятельствах, которые могут повториться и в будущем. Например, на Западном направлении всегда разворачивалась группировка войск минимум в 4-5 армий, а в операции «Багратион» непосредственно участвовали 4 фронта(!) и крупные партизанские соединения. В настоящее время, численность населения Республики Беларусь достигает 9,5 млн. человек, что позволяет отмобилизовать не более трёх армий, чего недостаточно для обороны на западном направлении.

Военно-политическое союзничество с Российской Федерацией позволяет дополнить группировку до необходимого уровня российскими войсками. Для этого нужны соместные учения и совместное военное планирование. Мы знаем, что в последнее время НАТО развернула на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши многонациональную группировку, четыре батальона по 1200 человек, которые являются практически полками, способными развернуться в бригады и дивизии.

Таким образом, только в Прибалтийских республиках, с учётом их вооружённых сил, в мирное время создана группировка в 35-40 тыс. человек, что можно соотнести с численностью Вооружённых сил Республики Беларусь. Представляет ли это угрозу, не только для Белоруссии, но и для России, не нарушает ли это существовавший баланс сил? Вполне. С учетом того, что Россия не имеет и не создаёт своей или смешанной группировки Сухопутных войск на территории Белоруссии.

Отдельно ставится вопрос, а какова роль Белоруссии и её Вооружённых сил при возникновении кризисной ситуации или угрозе блокирования Калининградского анклава? Готовы ли мы к такому ходу событий? и каков наш союзнический долг? Понятно, что белорусские прозападные оппозиционеры против вообще любого присутствия российских войск в Белоруссии. Власти по этому вопросу отмалчиваются, ссылаясь на возможные внутриполитические осложнения.

Но чем такая неуверенность и неопределенность грозит самой Белоруссии? Допустим, абстрактное 22-е июня наступает при отсутствии российских войск на территории Белоруссии. Вряд ли она успеет отмобилизовать свою армию даже до возможностей трёх армий, которых 22.06.1941 г. было четыре, и известно к чему это привело. А что же будет с территорией от Днепра до Бреста и Гродно? Видимо, это будет поле боя. Недопуская российские войска в Белоруссию, мы ограждаем территории Литвы и Польши, перенося боевые действия на свою территорию. Эти псевдо добрососедские страны, на территории которых уже располагаются базы НАТО, не остановятся перед «нейтральной Беларусью». В той же Варшаве уже давно вынашивают планы по «реинтеграции» т.н. «кресов всходних», находившихся под властью польских панов до сентября 1939 года.

Следует заметить, что Варшава целенаправленно движется в данном направлении пока в гуманитарной плоскости. К примеру, по словам посла Польши в Минске Конрада Павлика карту поляка уже получили 100 тысяч граждан Республики Беларусь, т.е. эти люди сделали сознательный выбор в пользу своей принадлежности к польскому народу и к т.н. польщизне. При этом из них только тысяча человек переехала на постоянное местожительство в Польшу. Остальные девяносто девять тысяч владельцев карты поляка являются потенциальными проводниками идеи польщизны в Белоруссии.

А ведь только благодаря России Белоруссия сформировалась в нынешнем виде и имеет гарантии своей неприкосновенности. За это Белоруссия несёт союзническую ответственность совсем не формально. Остаться в стороне в случае обострения обстановки в Восточноевропейском регионе, как это предлагают деятели оппозиции, не удастся. Белоруссия не Швейцария, и надеяться на фантазии о нейтралитете могут только наивные глупцы.

- А как же быть с пресловутой «многовекторностью»?

- «Многовекторность» не распространяется на политические, военные и союзнические отношения. Необходимо делать твёрдый выбор и стоять до конца, чтобы расчитывать на аналогичное отношение к себе. Макиавелли предупреждал, что любая неуверенность и нейтралитет приводит к тому, что пользы от конфликта соседей государство не приобретает, а обе стороны тебя будут ненавидеть, что не оказал помощи в момент нравственного выбора.

- Какой итог прошедшего круглого стола?

- В результате обмена мнениями, все остались на своих позициях, даже уточнив некоторые нюансы, которые не были известны. Были выслушаны аргументы противной стороны, на которые надо будет реагировать в дальнейшем. Надо называть вещи своими именами и не упрощать положение дел. Любыми недостатками и формальным подходом в разъяснительной работе воспользуются недоброжелатели нашего Союза.

Что касается учений, то они пройдут своим ходом. «Запад-2017» - это масштабное военное мероприятие, которое даст много полезного для боевой подготовки белорусских вооруженных сил. Хотелось бы, чтобы и белорусские политические и общественные деятели сделали правильные выводы из этого знаменательного события для понимания будущего Республики Беларусь.

Беседовал Николай Сергеев

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