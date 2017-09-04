«Россия ответит на изменение Украиной правил въезда: больше пострадают украинцы»

24.08.2017 13:50:42

Похоже, что наш ближайший сосед — Украина — отдаляется все дальше. Еще до 1 сентября Киев может принять постановление, ужесточающее правила въезда россиян на Украину.

Украинские власти решили не вводить визовый режим с Москвой. Однако планируют в ближайшем времени заметно осложнить порядок пересечения границы между двумя странами. Как сообщается в открытых источниках, теперь россиянам для въезда в Незалежную нужен биометрический паспорт, за месяц до поездки на сайте МИДа Украины требуется заполнить подробную электронную анкету. А затем останется терпеливо ждать, дадут ли зеленый свет, чтобы посетить соседнее государство.Причем заполнять анкету необходимо на украинском или английском языке. Великий и могучий русский язык здесь (там) уже не авторитет.

Ситуацию мы попросили прокомментировать заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина:

- Думаю, что эти ограничения совсем не коснутся изрядной части нашего общества. А именно, тех, кто в Незалежной уже стал персонами нон-грата. Поскольку в Киеве очень даже свободно вешают эти ярлыки на россиян, то под запрет уже попадают люди, которые очень далеки от политики. Ну, так вот, им новая система, возможно, даже удобна. Пусть откажут во въезде здесь, чем при пересечении границы.

Что касается простых граждан, которые ездят из России на Украину в гости, к родственникам или по рабочим делам, то новые правила серьезно осложнят их жизнь. Успокаивает один момент. Все-таки россиян едет на Украину гораздо меньше, чем украинцев в Россию. Крым наш, а именно туда в летний сезон раньше отправлялись основные туристические потоки россиян.

- Вы считаете, что Россия ответит соседнему государству адекватно, симметрично?

- Думаю, введет такие же ограничения с биометрическими паспортами и прочее. Таким образом, в своем большинстве пострадают граждане Украины. Ведь очень многие в поисках работы едут в Москву и в другие города. Но похоже, что сокращение такого контингента входит в планы Киева. Украинские СМИ рисуют негативный образ России. Те, кто приезжает к нам, это понимают, а Киев не заинтересован, чтобы его сограждане знали правду..

- Как в целом идет обмен туристами в странах СНГ?

- Среди стран СНГ такой же режим у нас действует с Туркменией. И в одностороннем порядке - с Грузией. Тбилиси отменил для россиян получение визы для въезда в их страну, мы пока такой ответный шаг еще не сделали. С остальными странами пост-советских республик сохраняется обычные правила въезда — не считая прибалтийских республик.

- Новые ограничения от Украины — системная компания по дальнейшему разлучению наших народов,- считает руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологий Денис Денисов.- При этом «расхлебывать» политическое противосстояние должны и будут граждане Украины. Точных цифр по туристическим, скажем так, потокам между нашими странами нет. Но известно, что в качестве трудовых мигрантов в России, которые въехали по внутренним паспортам, работает 2,5-3 миллиона граждан Украины. Это те, кто может лишиться куска хлеба. Возможно, есть и работающие на Украине россияне, но их единицы. Судите сами — кому станет плохо, если Россия введет адекватные меры...

Кстати, Денис Олегович говорит, что лично у него биометрического паспорта нет.

Можно предположить, что у большинства рядовых россиян таких паспортов нет тем более. В подобном документа заложены особенности внешности или поведения владельца. В частности, для идентификации личности содержатся сведения о радужной оболочке глаз, температурная карта лица, отпечатки пальцев. В 2017 году оформление этого документа на всей территории России стоит 3,5 тыс. рублей для взрослого.

Владимир Быков

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