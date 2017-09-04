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Детали
«Услышал Додон похоронный звон». Госдума критикует молдавского президента
|24.08.2017 11:11:34
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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Пустым пиар-ходом назвал президент Молдавии Игорь Додон просьбу правительства республики включить в повестку 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Молдавский лидер считает миссию российских военных успешной и выступает за продление их мандата, передает ТАСС.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает заявление Додона запоздалым.
«Додон высказался по приднестровскому конфликту с опозданием. Он уже совершил серьезные ошибки, когда поддержал действия своего правительства связанные с блокадой Приднестровья со стороны Украины. Сегодня Киев заинтересован в обострении приднестровского конфликта, считая, что это нанесет ущерб России и российскому влиянию в регионе. Это совпадает с интересами прорумынских сил в Молдавии, которые, проигрывая пророссийским силам и Додону, хотят обострить ситуацию в Приднестровье. На этом фоне Додон соблазнился идеей установления украинских погранпостов на границе с Приднестровьем, на которых будут находиться молдавские пограничники. Таким образом, Тирасполь оказался в блокаде со стороны Кишинева, что нарушает весь контекст приднестровского урегулирования», - указал парламентарий в беседе с НСН.
По мнению Затулина, молдавский президент начинает понимать серьезность ситуации.
«Судя по этому заявлению, Додон спохватился и пытается исправить ситуацию. Не исключаю, что под воздействием реакции Москвы, которая крайне обеспокоена попытками удушения Приднестровья. Для любого молдавского политика, настроенного на развитие отношений с Россией, конфликт в Приднестровье – это похоронный звон по политическим перспективам. Я поддерживаю это прозрение, хотя Игорь Додон мог бы еще в самом начале своего президентства обозначить свою позицию по Приднестровью», - признался НСН депутат.
Ранее проевропейское правительство Молдавии выступило за вывод российских миротворцев с территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Лидер ПМР Вадим Красносельский в ответ заявил, что это приведет к возобновлению вооруженного конфликта.
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Парламент Молдавии принял декларацию о выводе российских войск, входящих в миротворческий контингент, с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР), сообщил Интерфакс. За принятие документа проголосовал 61 депутат из 101. Его поддержали представители фракций Демократической партии, Либерально-демократической, Либеральной партии и группы Народно-европейской партии.