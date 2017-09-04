Вторая Дискуссионная встреча прошла в Международной Исламской Миссии

23.08.2017 15:34:33

20 августа в Москве в Международной Исламской Миссии прошла вторая Дискуссионная встреча ( первая состоялась 29 июня) из серии «Религия и социальная активность в XXI веке» на тему: «Культурное и цивилизационное единство мусульман СНГ».

Она была организована совместно с АНО НПЦ «Аль-Васатыя – умеренность».

Мероприятие ставило своей целью создание условий для межнационального и межконфессионального диалога, содействие гармоничному сосуществованию и конструктивному взаимодействию молодёжи различных этнических и религиозных сообществ России и стран СНГ и была посвящена предстоящему празднику «Курбан Байрам».

На встрече с докладом «О культурной и цивилизационной общности мусульман СНГ» выступил глава Международной Исламской Миссии, муфтий Шафиг хаджи Пшихачев.

Вторым докладчиком был Рыскульбек Каримбеков – генеральный директор Издательского дома «Хилал». Темой его выступления были особенности подготовки к празднику Курбан Байрам.

В дискуссии принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, который в своём выступлении рассказал аудитории об Институте и поддержал призыв муфтия Пшихачева к мусульманам – не замыкаться в себе, а активно и созидательно участвовать в жизни поликонфессионального окружающего социума.

В мероприятии также приняли участие: исполнительный директор АНО НПЦ «Аль-Васатыйя – умеренность» Сергей Зязин, писатель и общественный мусульманский деятель из США Даниял Апокорин, адвокат Мурат Султанов, представители столичных среднеазиатских диаспор.

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