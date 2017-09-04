Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
Вторая Дискуссионная встреча прошла в Международной Исламской Миссии
|23.08.2017 15:34:33
20 августа в Москве в Международной Исламской Миссии прошла вторая Дискуссионная встреча (первая состоялась 29 июня) из серии «Религия и социальная активность в XXI веке» на тему: «Культурное и цивилизационное единство мусульман СНГ».
Она была организована совместно с АНО НПЦ «Аль-Васатыя – умеренность».
Мероприятие ставило своей целью создание условий для межнационального и межконфессионального диалога, содействие гармоничному сосуществованию и конструктивному взаимодействию молодёжи различных этнических и религиозных сообществ России и стран СНГ и была посвящена предстоящему празднику «Курбан Байрам».
На встрече с докладом «О культурной и цивилизационной общности мусульман СНГ» выступил глава Международной Исламской Миссии, муфтий Шафиг хаджи Пшихачев.
Вторым докладчиком был Рыскульбек Каримбеков – генеральный директор Издательского дома «Хилал». Темой его выступления были особенности подготовки к празднику Курбан Байрам.
В дискуссии принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, который в своём выступлении рассказал аудитории об Институте и поддержал призыв муфтия Пшихачева к мусульманам – не замыкаться в себе, а активно и созидательно участвовать в жизни поликонфессионального окружающего социума.
В мероприятии также приняли участие: исполнительный директор АНО НПЦ «Аль-Васатыйя – умеренность» Сергей Зязин, писатель и общественный мусульманский деятель из США Даниял Апокорин, адвокат Мурат Султанов, представители столичных среднеазиатских диаспор.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.