Взаимная и внешняя торговля в ЕАЭС выросла на 27%

23.08.2017 13:23:29

Внешняя торговля Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за первое полугодие текущего года выросла на 27,8%, а объем взаимной торговли между членами содружества — на 27%. Об этом сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем внешней торговли вырос на 27,8% (на $63,5 млрд). Объем экспорта товаров увеличился на 29,6% ($41,6 млрд), импорта — на 24,9% ($21,9 млрд). Положительное сальдо внешней торговли товарами увеличилось с $52,1 млрд в январе — июне 2016 года до $71,8 млрд в январе — июне 2017 года», — заявили в ЕЭК.

Также стало известно, что объем взаимной торговли Евразийского экономического союза за указанный период составил $25,1 млрд.

Ранее ЕАБР сообщил о начале роста взаимных инвестиций в Евразийском союзе.

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