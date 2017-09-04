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Детали

Молдавия попросила Генассамблею ООН обсудить вывод российских миротворцев из Приднестровья


23.08.2017 13:21:35

Молдавия обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА), которая начнется 12 сентября. В опубликованном во вторник письме постоянного представителя Молдавии при всемирной организации Виктора Морару утверждается, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности".

"Правительство Республики Молдова в соответствии со статьей 11 Устава Организации Объединенных Наций просит включить вопрос о полном выводе этих иностранных вооруженных сил с ее территории в повестку дня семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи в качестве отдельного пункта", - написал дипломат. Он попросил ООН поддержать усилия, направленные на завершение процесса "безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории". По его словам, рассмотрение этой темы в ГА "станет столь необходимым практическим шагом в русле превентивной дипломатии в регионе, в котором поддержание международного мира и безопасности может находиться под угрозой".

Морару привел выдержку из декларации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятой в 1999 г., в которой приветствовалось "обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года". Он отметил, что с тех пор власти страны продолжали "прилагать усилия в различных форматах для решения вопроса" о российских миротворцев, но "на сегодняшний день эти усилия в основном не увенчались успехом". "Ни одному государству не должно быть позволено препятствовать применению принципа международного права, согласно которому вооруженные силы не могут находиться на территории другого государства без его согласия", - утверждал молдавский постпред.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта по подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением, а также нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооруженные формирования и мародеров.

В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. В их задачу также входит охрана военных складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Но начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина заблокировала снабжение по своей территории.

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