Опрос: треть украинцев поддержали предоставление русскому статуса госязыка

23.08.2017 13:19:05

Треть населения Украины (29,9%) поддерживают предоставление русскому языка статуса государственного, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

По данным исследования, 29,9% украинцев выступают за предоставление русскому языку статуса государственного, 54,4% опрошенных выступили против этого, еще 15% респондентов затруднились ответить.

В исследовании отмечается, что в 2013 году за официальный статус русского языка выступали 32,2% украинцев, а в 2016 году — 30,3% опрошенных.

Исследование проводилось с 3 по 25 июля 2017 года. Опрошены 1,8 тысячи респондентов во всех регионах Украины. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольной Киеву территориях. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.

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