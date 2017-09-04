Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
Опрос: треть украинцев поддержали предоставление русскому статуса госязыка
|23.08.2017 13:19:05
Треть населения Украины (29,9%) поддерживают предоставление русскому языка статуса государственного, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
По данным исследования, 29,9% украинцев выступают за предоставление русскому языку статуса государственного, 54,4% опрошенных выступили против этого, еще 15% респондентов затруднились ответить.
В исследовании отмечается, что в 2013 году за официальный статус русского языка выступали 32,2% украинцев, а в 2016 году — 30,3% опрошенных.
Исследование проводилось с 3 по 25 июля 2017 года. Опрошены 1,8 тысячи респондентов во всех регионах Украины. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольной Киеву территориях. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.
После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
Другие материалы по теме
Закон «Об образовании» - продолжение националистической политики самоотравления
|
Закон «Об образовании» - продолжение националистической политики самоотравления
Украина, отменив законы СССР, превращается в фантом
|
Декоммунизация всей правовой системы ставит под сомнение само существование «незалежной»
Тоталитарная секта: зачем Украина приняла закон о языковых квотах на телевидении
|
Тоталитарная секта: зачем Украина приняла закон о языковых квотах на телевидении
Верховная Рада украинизировала радио и телевидение
Мария Захарова обвинила Украину в «языковом геноциде»
|
Вспомнили о родном языке
|
Статистикой по украинизаторам
Как украинский и русский языки в Украине “за власть” боролись
|
“КП” в Украине” изучила, как в Украине в течение 25 лет независимости защищали украинский язык и что из этого получилось.
|
19 января в Верховную Раду Украины был внесен проект №5670 «Закона о государственном языке», в соответствии с которым «мова» станет обязательной для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений.
Элиты украинского майдана сами развалят страну. Не надо им мешать
|
Сядем на край обрыва и будем ждать, пока проплывет труп врага.