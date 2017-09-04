«Обещаем обещать»: поможет ли «новый план Маршалла» Украине?

23.08.2017 13:01:09

Тема предоставления Украине масштабной финансовой помощи в рамках так называемого «плана Маршалла для Украины» муссируется в информационном пространстве еще с 2014 года. Пиарились на этой теме многие, выдвигая собственные предложения — британский историк Тимоти Гартон-Эш, французский публицист Бернар-Анри Леви, отдельные депутаты Бундестага, а также находящийся с 2014 года под домашним арестом в Австрии олигарх Дмитрий Фирташ, чье так называемое Агентство по модернизации Украины обещало привлечь чуть ли не $ 300 млрд инвестиций.

На сей раз к данной инициативе подключились литовские политики, являющиеся, наряду с эстонскими коллегами, чуть ли не последними верными союзниками Киева по «отражению российской агрессии». «Новый европейский план для Украины» на ноябрьском саммите Восточного партнерства обещают презентовать бывшие премьер-министры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас, документ уже поддержан Сеймом Литовской Республики и резолюцией съезда Европейской народной партии (объединение правоцентристских и консервативных партий Европы).

Литовская сторона рассчитывает, что источником финансовых ресурсов для «нового плана Маршалла» может стать бюджет Европейского внешнего инвестиционного плана (EU External Investment Plan), согласно которому Еврокомиссия предусматривает выделить до 88 млрд евро до 2020 года, преимущественно для стран Африки (параллели с Украиной тут отнюдь не случайны). Кроме того, в семилетнем бюджете Евросоюза на 2020−2027 годы Кубилюс предлагает зарезервировать для Украины 3%, что эквивалентно не менее 30 млрд евро.

Активно раскручивают эту идею и в Киеве, целясь прежде всего во внутреннюю аудиторию. В частности, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Степан Кубив на своей странице в Facebook написал, что в рамках «плана Маршалла для Украины» «речь идет о как минимум 5 млрд евро ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие». Напомним, что Кубив — бывший комендант «майдана» и первый послемайданный руководитель Нацбанка Украины, при котором гривна потеряла половину своей стоимости. Эксперты связывали эту девальвацию с выдачей Кубивом миллиардного рефинансирования ПриватБанку Игоря Коломойского, которое затем конвертировалось в иностранную валюту и выводилось в офшорные юрисдикции.

5 млрд евро — это аккурат 3% доходной части бюджета ЕС на 2017 год и 3,7% расходной. По отношению к валовому национальному доходу (ВНД) Украины 5 млрд евро эквивалентны почти 6% - даже у Прибалтики и других стран «Новой Европы» соотношение дотаций из структурных фондов ЕС к ВНД не превышает 5%.

За время правления «майданной» власти Украина получила от международных финансовых институций и внешних суверенов кредитов и безвозмездной финансовой помощи примерно на $ 20 млрд. Но эти деньги не помогли решить ни одну из фундаментальных социально-экономических проблем Украины — львиная часть средств шла на возвращение ранее полученных займов и служила «кормовой базой» для местных верхов. С 2016 года каждый последующий транш выдавался Киеву со все большим набором требований со стороны кредиторов, а суммы кредитов последовательно уменьшались. Главными инвестиционными ресурсами Украины как были, так и остаются российский капитал, деньги из офшорных юрисдикций (ранее выведенные украинскими олигархами) и переводы трудовых мигрантов.

Литовские авторы «плана Маршалла для Украины» признают, что утверждение этого документа на уровне ЕС может произойти не раньше 2019 года. При этом сразу же нужно вспомнить, что с 2020 года в связи с Brexit и формированием модели «Европы двух скоростей» дотации для входящих в ЕС стран Восточной Европы могут быть если не отменены вовсе, то серьезно урезаны. В принципе, уже в 2017 году по отдельным финансовым программам политики кохезии (выравнивания) произошло перераспределение, что означало их уменьшение на 23,9%. Найдутся ли деньги для Украины, уровень коррупции в госаппарате которой стал притчей во языцех, при подобных вводных — вопрос, скорее, риторический.

Кроме того, после либерализации визового режима («безвиза») эпоха украинского «евроромантизма» подходит к концу, что подтверждает недавний срыв подписания итоговой декларации июльского саммита Украина — ЕС. Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была фраза о том, что Евросоюз «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор», но Нидерланды, ФРГ и Франция выступили против. Отныне политика ЕС в отношении Украины будет еще более прагматичной, хотя за последние три года Евросоюз и так получил немало бонусов на украинском направлении: демонтаж таможенных барьеров, доступ к минерально-сырьевым, трудовым и интеллектуальным ресурсам, возможность приоритетного участия в приватизационных процессах, часть газового рынка и т. д.

В свою очередь, украинские власти готовы обещать собственному народу хоть «план Маршалла», хоть любой другой прожект, лишь бы подольше удержаться у «кормушки» в условиях набирающего обороты социального геноцида. «Обещаем обещать» — вот главная тактика киевских верхов: в частности, в последнем докладе МЭРТ Украины для ООН сказано, что Украина планирует вдвое увеличить ВВП за 15 лет. Как не вспомнить, что еще в 2013 году объем валового продукта был вдвое выше, чем ныне.

Ну, а пока Минфин Украины предлагает сократить или вовсе отложить в 2018 году выплату обязательных платежей в международные организации, членом которых является страна, а также «порезать» студенческие стипендии, что наглядно свидетельствует о финансовом положении Украины. Не говоря уже о долговой нагрузке в 80% от ВВП по состоянию на середину 2017 против 40% в 2013 году. Опять же, как говорил классик, «Крепитесь! Заграница нам поможет!».

Денис Гаевский, Киев

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