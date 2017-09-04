Британцы напишут новую «историю про Путина»

22.08.2017 17:12:43

Военное и политическое усиление России вынуждает Запад пересматривать подходы к противодействию Москве. Вновь, как уже было во времена «холодной войны», на первый план выходит борьба за умы граждан. Инструментарий при этом все тот же — «вражьи голоса», сыгравшие не последнюю роль в крахе СССР.

Один из таких информационных ресурсов — подразделение по глобальному вещанию телерадокорпорации ВВС, получило грант от Министерства иностранных дел Великобритании в размере 289 млн. фунтов (370 млн. долларов). Об этом сообщает Life News со ссылкой на последний отчет компании.

По информации издания, первый транш — 34 млн. фунтов, был освоен в минувшем году. Остальные будут поступать равными долями до 2020 года. Речь идет о средствах, выделенных дополнительно помимо обычного ежегодного финансирования. Под эти средства определены и новые задачи сервиса — это расширение масштабов вещания, а также качественное изменение контента.

Работа уже ведется, причем с упором на российскую историю. Так, на сайте русской службы ВВС имеется рубрика «Революция — 100». Парадокс, но государственное СМИ традиционно антикоммунистической Великобритании весьма комплементарно не только к буржуазному Февралю, но и к большевистскому Октябрю. Похоже, рекламируется сам факт бунта, выгодный Лондону в нынешней ситуации.

Атака на современную Россию ведется в первую очередь силами блогеров. Им в силу статуса позволено многое — например, сравнение Владимира Путина с Гитлером. А чтобы в Москве не очень обиделись, в компанию добавляют Дональда Трампа. Мол, мы беспощадны и к своим союзникам тоже. На деле же Лондон и Вашингтон — союзники в этой информационной войне.

Известно, что в новом финансовом году американские государственные вещатели тоже получат прибавку. Так, бюджет «Голоса Америки» увеличится на 33 млн. долларов, а «Радио Свобода» на 24 млн. Интересно, что Конгресс буквально навязал дополнительное финансирование, так как американский государственный Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) просил меньше.

Планирование информационных диверсий в России происходит одновременно с возведением оборонительных «укреплений» на информационном фронте в западных странах. Не имея возможности закрыть наиболее успешные российские проекты — Russia Today и Sputnik, в США создали своеобразную «контрразведку», призванную отслеживать российскую «пропаганду и дезинформацию».

По мнению замруководителя Института стран СНГ Игоря Шишкина, речь идет о подготовке к очередной атаке на российскую государственность.

— В расширении вещания, в том числе исторического, западных СМИ на Россию нет ничего удивительного, и было бы странно, если бы этого не произошло. Запад не скрывает своей цели додавить Россию и в этом деле информационному оружию отводится одно из первых мест.

В 1990-е годы вещание было сокращено, но только потому, что на Западе были уверены, что Россия не переживет распад Советского Союза и мы никогда не выберемся из этого кризиса. Зачем тогда тратить лишние средства? Сейчас они увидели, что ничего подобного не случилось и что Россия возвращается на мировую арену. А это они расценивают как прямой вызов и угрозу собственной безопасности.

Как бы мы ни возмущались, но все западные структуры называют именно Россию главным стратегическим противником. Об этом совершенно ясно говорят в США. Европейская народная партия на своем конгрессе весной этого года назвала Россию главной угрозой либеральному глобализму. То есть они определяют нас как врага совершенно четко.

— Но у них огромная армия…

— Запад понимает, что Россию можно развалить только изнутри. Санкции применяются, чтобы вызвать недовольство народа и вывести его на улицы. А вторая цель — посеять сомнение в правильности своей позиции, в своем прошлом. Вспомним, какую огромную роль «историческое оружие» сыграло в период распада СССР. Ведь пакт Молотова-Рибентроппа использовали просто как таран советской государственности. Это же было и об этом на Западе хорошо помнят.

Еще по итогам войны 1812 года Клаузевиц написал, что поход Наполеона не удался по причине того, что российская власть осталась тверда, а народ остался верен. Поэтому нужно, во-первых, расшатать власть, а во-вторых, посеять сомнение в народе. И вот исторической политике здесь отводится огромная роль. Так было на Украине, в Прибалтике, в Польше. Сейчас это будут делать вот эти «голоса». Переформатируя понимание прошлого русского народа, они борются за то будущее страны, которое выгодно им.

В среде получающих иностранное финансирование правозащитных организаций новость о расширении иновещания ВВС была воспринята с надеждой.

— Я, естественно, не могу судить о мотивации британцев. Могу лишь предполагать, — говорит сотрудник общества «Мемориал», историк Сергей Бондаренко. - Однако к расширению вещания ВВС я могу относиться только хорошо. В подобных вещах, чем больший есть спектр мнений, какой-то профессиональной работы, тем лучше. Занимаясь в «Мемориале» советской историей, могу отметить, что публикаций на высоком научном или хотя бы нормальном человеческом уровне у нас не так много.

— А вы не воспринимаете ВВС как конкурента? Ведь вы действуете, фактически, на одной «поляне»?

— Нет, так не воспринимаю. Я был бы только рад, если бы появилось еще одно СМИ, которое привлекало бы наших историков в качестве комментаторов и делало бы это на высоком профессиональном уровне. Мне кажется это исключительно хорошая вещь.

— Профессиональный уровень ВВС вы сомнению не подвергаете?

— Конечно, надо оценивать конкретные публикации. Но вообще-то, я слушаю ВВС по-английски и сомнений в их профессионализме у меня нет.

— Наверное, еще возможна синергия медийного профессионализма ВВС и российских историков вроде вас?

— Я имею в виду не себя, но я понимаю, что большая, правильно устроенная редакция проводит нормальный research (изучение, поиск — авт.) и находит историков с какой-то репутацией. То есть представляет себе, как нужно говорить на сложные интересные темы.

— Насколько, по-вашему, корректно сравнивать коротковолновое вещание, в том числе ВВС, в советский период и сейчас?

— Конечно, сейчас ситуация принципиально другая. Главное, чему нужно в наше время учиться в старших классах школы и в ВУЗах — это именно способам отбора и восприятия информации, навыкам критического мышления, умению сравнивать разные точки зрения и т. п. ВВС, имеющая большую радийную службу, наверное, представляет, каким образом она будет теперь действовать.

Медиаэксперт, главный редактор «Волгоградского репортера» Леонид Махиня сомневается в успешном влиянии ВВС на внутриполитическую ситуацию в России.

— Само по себе увеличение затрат на пропаганду в России со стороны британского МИДа не так уж и страшно: это в советские времена царящий тогда официоз и недостаток информации приводил к тому, что люди прислушивались к «вражьим голосам». Сейчас же на фоне массового развлекательного контента в интернете и переизбытка информации, вещание ВВС в России останется незаметным для подавляющего большинства населения нашей страны.

— Но официоз сейчас тоже есть…

— Да, но существуют и альтернативы ему: не хочешь смотреть гостелевидение — включай многочисленные развлекательные каналы, есть ютуб, паблики и т. д. Поэтому прозападная пропаганда попросту «затеряется» среди остальной другой.

Конечно, у русскоязычного вещания BBC есть своя целевая аудитория. Она мала, но, к сожалению, более-менее влиятельна: это прозападная интеллигенция, т. н. «креативный класс» — всего не более 10% в масштабах страны. Ну, еще их будут с профессиональным интересом смотреть или слушать или записывать компетентные органы, способствуя увеличению количества просмотров и лайков. Но все равно 10% - это потолок аудитории BBC и других инструментов антироссийской пропаганды.

Другое дело если эта антироссийская пропаганда войдет в унисон с действиями самих российских чиновников, когда наши власти своей некомпетентностью вольно или невольно будут им подыгрывать. Например, британцы собираются снимать документальные фильмы о революции 1917-го года и о Ленине. Наблюдая какие фильмы по данной тематике сейчас показывают на государственных каналах, я лично, наверное, все же посмотрю то, что сняло BBC. То есть, низкое качество нашей внутрироссийской пропаганды может способствовать распространению «их» пропаганды в нашей стране.

— Как же быть? Запретить?

— В условиях современного мира бояться зарубежной пропаганды и запрещать её — очень глупо. Надо самим создавать такого качества продукт, чтобы жители России и не думали переключаться на их «вражьи голоса». Но тут как раз основная проблема. Российские структуры в этой сфере получают госгранты и госзаказы, которые, как правило, в лучшем случае неэффективно используются или же раздаются «своим».

Сергей Аксенов

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