Прорыв интернет-блокады

22.08.2017 13:22:19

Киев не смог полностью закрыть доступ к российским интернет-сервисам для украинских пользователей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитических компаний. О том, почему указ президента Украины Петра Порошенко выполняется лишь частично, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Статистические данные

По информации SimilarWeb, Украина стала вторым после Российской Федерации источником трафика для «Яндекса» и сервисов Mail.ru Group. Отметим, что при составлении отчета компания рассматривала лишь тех украинских пользователей, которые заходили на сайт с местных IP-адресов. То есть они не использовали программы для обхода интернет-блокировок.

Статистика «Factrum Group Украина» показывает, что за июль «ВКонтакте» посетили 35% украинских пользователей, «Яндекс» — 33%, Mail.ru — 30%, «Одноклассники» — 22%. По данным СМИ, жители Киева могут не только пользоваться услугами «Яндекс.Такси», но также могут заходить на сайты «Одноклассники» и «ВКонтакте» через публичные Wi-Fi.

По примеру Крыма

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН заметил, что киевские власти владеют ситуацией на Украине лишь частично. Страна превратилась в проходной двор, в котором может произойти что угодно.

«Украинцы в обход «блокады» ездят отдыхать в ныне чужой для них Крым и точно так же, в обход «блокады», пользуются полюбившимися им российскими социальными сетями. Думаю, что соответствующие украинские ведомства не обладают технологиями полной блокировки российских соцсетей, поскольку этот процесс весьма трудоемкий и финансово затратный», — добавил Жаров.

Политолог Андрей Коваленко в беседе с ФАН выразил мнение, что даже украинские националисты наверняка предпочли бы сохранять свое присутствие в социальных сетях, пользоваться почтой Mail и полемизировать с оппонентами на всех запрещенных теперь интернет-площадках.

«Эти запреты хороши тем, что они в ключевой момент будут отменяться все и сразу, когда чаша терпения украинского народа будет переполнена. Уже сейчас социологические опросы показывают стабильную динамику роста симпатий к евразийской интеграции по сравнению с европейской, и к России в частности. Рано или поздно украинские власти либо откликнутся на этот запрос, либо будут ликвидированы с помощью тех же самых технологий, благодаря которым пришли к власти в 2014 году», — подытожил Андрей Коваленко.

Запрет для галочки

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко пояснил ФАН: история с закрытием Украиной российских интернет-сервисов и соцсетей ожидаемо провалилась. Безусловно, мера, предпринятая киевскими властями, изрядно подпортила удобство пользования этими ресурсами. Но, как оказалось, не настолько критично, чтобы люди начали отказываться от привычных им ресурсов.

«Кроме того, зачастую провайдеры выполняли указ Порошенко «для галочки». Например, оператор мобильной связи Vodafone (бывший МТС-Украина) — единственный из украинских операторов мобильной связи, кто еще работает на территории ДНР и ЛНР — выполнил блокировку лишь частично. К примеру, заходя на тот же «Яндекс», главная страница открывается с ошибкой. Однако стоит добавить в адресной строке слово «news» и сайт становится полностью доступным, причем не только украинская версия, но и российская. Подобная ситуация фиксируется и у других провайдеров. Собственно, поэтому данные от SimilarWeb оказались именно от местных IP-адресов», — рассказал Артем Журко.

Более того, заметил эксперт, «Яндекс» в качестве поисковика, согласно тому же Similarweb, только за апрель использовали более 215 миллионов раз. Это говорит о консервативном подходе интернет-пользователей к любимым ресурсам. Они готовы терпеть неудобства, чтобы пользоваться привычным ресурсом. Более продвинутые пользователи применяют средства обхода блокировок. Кроме того, для тех, кто не силен в технической части, за скромную плату грамотные дельцы практически на каждом углу решают эту проблему за считанные минуты.

«Резюмируя, одна из основных целей украинских санкций в отношении российских интернет-компаний — нанесение финансового ущерба — успешно провалена. Потеря 1,5% от выручки у Mail.ru особой роли не сыграла. «Яндекс» уже заявлял о том, что действия украинских властей негативного влияния на ее бизнес не оказали. Ситуация выглядит глупо. Даже «назло бабушке отморозить уши» не получилось — граждане продолжают ходить на запрещенные сайты. Не получилось даже оградить от российских сайтов отдельные возрастные группы. Число новых украинских аккаунтов «ВКонтакте» лиц в возрасте от 45 лет практически не уменьшилось», — добавил Журко.

По мнению эксперта, украинские власти просто решили абстрагироваться от этой ситуации. Уже не слышны угрозы со стороны ведомства Авакова, «патриоты» реанимируют свои «паблики» в соцсетях, а граждане продолжают забрасывать Порошенко петициями об отмене этого запрета.

«Пока украинские власти еще не предусмотрели уголовную ответственность за обход блокировки запрещенных сайтов, ситуация будет развиваться в подобном русле. Но принятие радикальных мер от них вполне можно ожидать в случае обострения внутриполитической обстановки в стране», — заключил Журко.

Илья Муромский

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