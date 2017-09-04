Россия выдаст Белоруссии кредит на 700 млн долларов

22.08.2017 13:10:39

Россия в 2017 году предоставит кредит Белоруссии в размере 700 млн долларов для погашения и обслуживания госдолга Минска перед Москвой. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Белоруссия будет обязана гасить кредит 15 апреля и 15 октября каждого года в течение 10 лет начиная с 15 апреля 2018 года.

О предоставлении Минску государственного кредита на 700 млн долларов ранее заявлял замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. В апреле этого года президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о рефинансировании долговых обязательств Минска.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.