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Рубрика / Безопасность

Украинские силовики открыли огонь по пригороду Донецка, горят шесть домов


22.08.2017 13:02:09

Украинские силовики открыли огонь по поселку Спартак в пригороде Донецка, горят шесть домов, заявили в понедельник в оперативном командовании ДНР.

"С 22 часов подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ ведут обстрел поселка Спартак. При этом применяются минометы калибром 120 и 82 мм, автоматические и противотанковые гранатометы, зенитные установки и вооружение БМП", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, силовики также применили осветительные мины, которые действуют по принципу зажигательным боеприпасов.

"В результате обстрела пламя охватило шесть домов по улице Чапаева. В данный момент пожарные расчеты МЧС ДНР приступили к тушению пожара, несмотря на продолжающийся обстрел с позиций ВСУ", — добавили в командовании.

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