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Детали

США начали отгрузку угля для Украины


22.08.2017 12:47:58

Представители американской компании XCoal в понедельник, 21 августа, начали отгрузку партии угля для Украины объемом в 62 тыс тонн. Об этом сообщает в Twitter "Голос Америки".

Уголь отправляют из Балтимора. Он должен прибыть в одесский порт ориентировочно через три недели. В американском порту уголь загружают со скоростью 5 тыс. тонн в час.

При начале отгрузки присутствовали посол Украины Чалый, замминистра торговли США Эрнандес и замминистра энергетики Гриффит.

Напомним, что 1 августа украинская государственная компания "Центрэнерго" подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тыс. тонн энергетического угля до конца 2017 года.

Ранее США определили цену за тонну угля для Украины. Она составит $206. Киев, несмотря на крайне высокие цены, закупил за январь, февраль и март больше угля, чем за весь прошлый год. В 2016 году Вашингтон продавал уголь Украине всего за $71.

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