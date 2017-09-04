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Детали

По запросу Затулина сочинцу решён вопрос о предоставлении гражданства РФ


21.08.2017 18:10:16

Благодаря запросу депутат Государственной думы Константина Затулина, положительно решён вопрос о предоставлении российского гражданства жителю Сочи Геннадию Евгеньевичу Белоусову.

В адрес депутата пришло обращение от пожилой сочинки Надежды Петровны Смаржевской, о том, что её сыну Белоусову Г.Е. отказано в получении гражданства РФ по упрощённой процедуре из-за якобы отсутствия нотариально заверенного перевода документа об образовании.

Константин Затулин направил запрос в адрес начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимира Виневского с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию. И вот положительный ответ от правоохранителей получен. В мае Геннадий Белоусов уже получил паспорт гражданина Российской Федерации.

Стоит отметить, что вопрос получения гражданства соотечественниками является одним из самых важных в работе Константина Затулина. Депутат уже неоднократно приходил на помощь людям, попавшим в затруднительные ситуации.

Кроме того, парламентарий последовательно отстаивает в Госдуме права соотечественников, инициируя законопроекты об облегчении получения российского гражданства для них. Так 12 июля все фракции ГД поддержали во втором чтении инициированный Константином Фёдоровичем законопроект о поправках к федеральным законам «О гражданстве» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которым теперь, в частности, предусматривается освобождение граждан Украины, бежавших или переехавших в Россию, от необходимости добиваться от властей Украины подтверждения (справки) о своём выходе из гражданства Украины для получения гражданства РФ.

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