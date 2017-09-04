МИД Армении: желание Турции подписать таможенное соглашение с ЕАЭС — абсурд

21.08.2017 13:23:26

Заявление официальной Анкары о намерении присоединиться к таможенной территории ЕАЭС абсурдно, сказал армянскому госагентству Арменпресс заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

В пятницу министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕАЭС, создав зону свободной торговли. Страна надеется завершить соответствующие переговоры в 2017 году, сообщил министр. По его словам, прежде чем говорить о таможенном соглашении с Евразийским экономическим союзом, Анкара должна завершить переговоры о режиме свободной торговли, касающиеся в том числе инвестиций. Зейбекчи отметил, что для Турции важно, чтобы это не помешало ее таможенному соглашению с ЕС.

"Во-первых, договором о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено присоединение к таможенной территории ЕАЭС. Более того, абсурдно то, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу — единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией ЕАЭС", — приводит агентство слова Кочаряна.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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