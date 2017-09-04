В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

XX Юбилей Института стран СНГ

Обратная сторона медали

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
04.09.2017
12:54:48
США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
12:51:47
В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
12:48:24
С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
12:46:48
Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
12:43:31
ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
01.09.2017
14:32:36
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
14:29:15
В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
14:22:18
Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
14:18:58
Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
14:17:02
В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »

Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »

В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »

Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »

60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »

Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »

Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »

Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »

Детали

МИД Армении: желание Турции подписать таможенное соглашение с ЕАЭС — абсурд


21.08.2017 13:23:26

Заявление официальной Анкары о намерении присоединиться к таможенной территории ЕАЭС абсурдно, сказал армянскому госагентству Арменпресс заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

В пятницу министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕАЭС, создав зону свободной торговли. Страна надеется завершить соответствующие переговоры в 2017 году, сообщил министр. По его словам, прежде чем говорить о таможенном соглашении с Евразийским экономическим союзом, Анкара должна завершить переговоры о режиме свободной торговли, касающиеся в том числе инвестиций. Зейбекчи отметил, что для Турции важно, чтобы это не помешало ее таможенному соглашению с ЕС.

"Во-первых, договором о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено присоединение к таможенной территории ЕАЭС. Более того, абсурдно то, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу — единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией ЕАЭС", — приводит агентство слова Кочаряна.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

России предлагают развивать ЕАЭС за свой счёт

Имеет ли смысл помогать экономикам ненадёжных партнёров по Евразийскому союзу? 

Взаимная и внешняя торговля в ЕАЭС выросла на 27%

Есть ли в блоке “Елк” разногласия по поводу выхода из ЕАЭС?

Есть ли в блоке “Елк” разногласия по поводу выхода из ЕАЭС? 

Премьеры стран ЕАЭС подписали ряд документов, касающихся функционирования и развития союза

«Выход» Армении в Афганистан: кому успехи ЕАЭС спать не дают

В Армении в последние дни вновь заговорили о необходимости выхода республики из Евразийского экономического союза. 

Минэкономразвития РФ: единая валюта ЕАЭС может быть создана не ранее 2025 года

Министр экономики Казахстана: Вопрос о введении единой валюты ЕАЭС не стоит

Обещанного два года ждут: Кыргызстан не готов к введению большинства техрегламентов ЕАЭС

Обещанного два года ждут: Кыргызстан не готов к введению большинства техрегламентов ЕАЭС  

Экс-премьер Киргизии: у республики не было альтернативы вступлению в ЕАЭС

В ЕАЭС обсудят проект единой расчётной единицы

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.