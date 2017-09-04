Узбекистан и Казахстан впервые подписали план военного сотрудничества

21.08.2017 13:21:35

Документ был подписан в ходе официального визита в Ташкент министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова, где состоялась его встреча с главой оборонного ведомства Узбекистана Кабулом Бердиевым, сообщает Sputnik Казахстан.

Стороны детально обсудили перспективные направления сотрудничества, а также вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.

Министры по итогам двусторонней встречи подписали план военного сотрудничества, включающий в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.

Необходимо отметить, что подобный документ заключен впервые за всю историю двусторонних отношений военных ведомств Узбекистана и Казахстана.

Отметим, что министр обороны Казахстана был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава государства выразил удовлетворение интенсификацией взаимодействия между вооруженными силами двух стран и высказал необходимость укрепления сотрудничества в сфере обороны во благо безопасности региона.

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