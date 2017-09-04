«Бизнеса как обычно» у Латвии с Россией не будет

21.08.2017 13:09:27

В Риге прошло первое за четыре года заседание Межправительственной комиссии Латвии и России, что уже успели объявить возрождением российско-латвийских отношений. Однако для такого оптимизма нет никаких оснований: политика России в отношении Латвии остается неизменной, стратегические проекты по экономическому сотрудничеству с Латвией по-прежнему заморожены и, кроме примирительной риторики латвийской стороны и общих деклараций о намерениях, заседание Межправительственной комиссии ничем не отметилось.

По итогам заседания Межправительственной комиссии (МПК) представители правительств Латвии и России договорились о более тесном сотрудничестве в области транспорта и обеспечении непрерывности перевозок.

«Несмотря на то, что встреча с российскими партнерами в формате МПК проходит после четырехлетнего перерыва, в ряде сфер сотрудничество обеих стран оставалось активным. Практическое сотрудничество продолжалось в таких областях, как пограничный контроль, транспорт, миграция, культура и другие», — сообщил прессе сопредседатель Комиссии с латвийской стороны министр сообщения Латвии Улдис Аугулис.

По словам Аугулиса, первый вопрос, о котором удалось договориться, — это развитие торговли и экономического сотрудничества. Второй вопрос касался транспорта и транзита. «В этой области всё развивается позитивно с учетом того, что растут объемы автоперевозок», — сказал министр.

До конца этого года планируется подписать договор о прямых международных железнодорожных перевозках.

Примечательно, что, судя по словам Улдиса Аугулиса, Латвия этот договор согласовала и уже готова подписать, однако к этому пока не готова Россия.

В соответствии с устоявшейся традицией, межгосударственный диалог России с Латвией невозможен без обсуждения спорных исторических вопросов. Если возрождать этот диалог, то с вынесением на государственный уровень исторических споров. Поэтому одновременно с соглашением о грузовых перевозках до конца года было решено провести встречу историков двух стран.

Надо полагать, на ней снова будут толочь воду в ступе и в тысячный раз обсуждать «пакт Молотова — Риббентропа» и имела ли место «советская оккупация» Латвии. Естественно, ни о чём не договорятся, но это всё равно будет названо успехом, потому что за отсутствием результата надо ценить хотя бы процесс.

Первое за четыре года заседание Межправительственной комиссии вызвало неподдельный энтузиазм и разговоры о возрождении российско-латвийских отношений. Примечательно, что энтузиазм и разговоры были со стороны Латвии, которая эту встречу инициировала. Российская сторона предпочла от громких комментариев воздержаться, зато латвийский премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что его страна заинтересована в конструктивном сотрудничестве с Россией. «Латвия считает эту комиссию хорошим форматом для сотрудничества двух стран, где есть возможность конструктивно поговорить о конкретных вопросах», — сказал глава латвийского правительства.

Однако особых оснований для оптимизма у Риги нет.

Политика России в отношении Латвии и других балтийских стран остается неизменной, стратегические проекты экономического сотрудничества с Латвией по-прежнему заморожены, и для возрождения былого взаимодействия необходимо устранить возникшие за последние годы структурные ограничения.

Одновременно с заседанием Межправительственной комиссии Латвии и России, в Калининградской области состоялось совещание по развитию транспортной сферы на российском Северо-Западе с участием президента России. На этом совещании Владимир Путин призвал к отказу российских перевозчиков от пользования зарубежной транспортной инфраструктурой и потребовал, чтобы все российские грузы переваливались в отечественных морских портах.

Более того, Путин высказался за лишение портов Прибалтики транзита нефтепродуктов из Беларуси. Логика проста: если белорусские НПЗ производят нефтепродукты из российской нефти, поставляемой по льготным ценам в рамках Союзного государства, то и транспортироваться на экспорт они должны с помощью российских портов и железных дорог, а не через латвийский Вентспилс. При таком подходе российской стороны на возвращение взаимовыгодного сотрудничества России с Латвией рассчитывать не приходится.

Но переориентация белорусского транзита на Россию — дело будущего. А в настоящем российская нефть окончательно ушла из Вентспилса, и возвращать ее никто не собирается. Такие крупные экономические проекты в Латвии, как строительство вагоностроительного завода в Елгаве, по-прежнему заморожены. «Уралвагонзавод», собиравшийся инвестировать в латвийскую экономику, всё так же находится под санкциями Евросоюза против России, а агропромышленный комплекс Латвии всё так же находится под действием ответных санкций России против стран Евросоюза.

Между тем призывать западных союзников к отмене санкций Латвия не собирается, истерит на международных площадках по поводу трубопровода «Северный поток — 2», который чуть ли не угрожает ее государственному суверенитету, и не собирается снижать градус антироссийской риторики.

Представитель Латвии в НАТО Индулис Берзиньш сразу после деклараций о конструктивном сотрудничестве на межправительственной конференции заявил, что Россия — агрессор, у которого нет «приличных друзей». Россия, по его мнению, может проводить военные учения с Беларусью у латвийских границ, чтобы сконцентрировать силы для военного удара.

Какое уж тут «конструктивное сотрудничество».

У многих латвийских деятелей сохраняется инфантильное убеждение, что между Латвией и Россией можно наладить «бизнес как обычно», когда Латвия по-прежнему будет распространять внутри и вне страны русофобию, подвергать дискриминации русскоязычное население, вещать всему миру о «русской угрозе», «имперской агрессии» и «гибридной войне» и в то же время зарабатывать на экономическом сотрудничестве с «ужасной» Россией.

От этой наивной надежды и произошла нынешняя попытка правящего Союза «зеленых» и крестьян зайти на поле партии «Согласие» и вернуться к партнерским отношениям с Россией в сфере транзита. Но, просчитывая возможные прибыли Вентспилсского порта и «Латвийской железной дороги» от русских денег, правящие ничтоже сумняшеся готовятся ликвидировать к столетию Латвии все русские школы, поддерживают среди латышей антироссийскую паранойю, ограничиваются дружескими порицаниями союзных им ультраправых за «речи ненависти» о «русских вшах», пытаются заблокировать строительство «Северного потока — 2» и призывают к продлению санкций против России.

На что они надеются? На то, что Россия всё это милостиво проглотит, согласится, что всё это «белый шум» для сохранения популярности у националистического латышского электората и надо отстегивать маленькой, но гордой Латвии свои деньги?

Плохо они знают в таком случае Россию. Восточного соседа сильно изменили последние годы, и вернуться с ним к «бизнесу как обычно» не получится. Нельзя поливать Россию грязью и жить за ее счет. Если вы такие принципиальные борцы с Россией, то будьте последовательны и забудьте про русские деньги. Умерла так умерла.

Александр Носович

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