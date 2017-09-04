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Детали

Идея переноса столицы из Москвы носит богоборческий антиправославный характер!


21.08.2017 12:03:54

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Главный аргумент в пользу Москвы как столицы России носит историософский православный характер и его выразил великий русский богослов и исповедник 20-го века святой архиепископ Иларион Троицкий, ясно объяснивший, почему именно в Москве - сердце православного русского человека :

"Зовут Москву сердцем России. Но где же в Москве бьется русское сердце? На бирже? В торговых рядах? На Кузнецком мосту? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где в Кремле? В окружном суде? Или в солдатских казармах? Нет, в Успенском соборе. Там, у переднего правого столпа должно биться русское православное сердце. Орел петровского, на западный образец устроенного, самодержавия выклевал это русское православное сердце, святотатственная рука нечестивого Петра свела Первосвятителя Российского с его векового места в Успенском соборе. Поместный Собор Церкви Российской от Бога данной ему властью поставит снова Московского Патриарха на его законное неотъемлемое место..."

Быть Москве - "Третьим Римом" - это историческая миссия, отказ от которой означает историческую катастрофу России.

Крещение Руси превратило разрозненные восточнославянские племена в единый русский народ. Православные подвижники и миссионеры написали русские национальные манифесты - "Повесть временных лет" (преп.Нестор Летописец) и "Слово о Законе и Благодати" (св.митрополит Киевский и всея Руси Иларион ), коренной волынянин митрополит Петр перенес русскую митрополию из Киева в Москву и убедил московского князя Ивану Калиту собирать округ Москвы русские земли. Таким образом, именно Русская Церковь определила Москве быть Москве столицей Руси. Великий святой монах Сергий из Радонежа начал и вдохновил национально -освободительную борьбу Руси с ордынскими оккупантами, а святой Патриарх Ермоген - с главными, западными. Великий Киевский ученый монах архимандрит Иннокентий (Гизель) пишет первый русский учебник истории - "Синопсис", согласно которому после падения Киева в 1240-м году его преемником становится Москва и в 1654-м году на Переяславской Раде происходит воссоединение разделенных русского народа и государства. А Константинопольский Патриарх Иеремия Второй определяет Московскому Патриарху быть "Патриархом "Третьего Рима".

Таким образом, идея Москвы как "Третьего Рима" - это не привилегия и не самозванство, это Предание Церкви, это послушание Церкви, это обязанность и историческая миссия Российского государства - быть помощником Церкви в хранении и всемирной миссии Православия.

Поэтому мы твердо убеждены том, что идея переноса столицы из Москвы носит богоборческий антиправославный характер, она инициирована компрадорскими силами. 

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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