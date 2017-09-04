Послесловие к «Расулевским чтениям»

21.08.2017 11:57:37

Ильдар Фаатович Сафаргалеев Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

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Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

10 августа в Институте стран СНГ прошел круглый стол под названием «Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям».

Он был проведен по «горячим следам» этих ежегодных чтений ,которые начиная с 2012 года проводятся в Челябинской области, как дань памяти шейху Тасаввуфа Зейнулле ишану Расулеву.

Так, 7 июля в г. Троицке, где долгое время прожил этот «духовный король» мусульман Российской Империи, основав в конце XIX века всемирно известное медресе «Расулия», прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», в работе которой принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев.

Он и выступил модератором на круглом столе 10 августа в Институте стран СНГ, на котором собрались представители российского мусульманского сообщества и эксперты.

Среди них: имам-хатыб Московской Исторической Мечети Рамиль хазрат Садеков, руководитель отдела аналитических исследований Службы мониторинга и аналитики ГНИВЦ Управления делами Президента РФ Алексей Щеглов, представитель дагестанского землячества, руководитель отдела по работе с военнослужащими Духовного Управления Мусульман г. Москвы Мурад хазрат Адухов, турколог, заместитель директора Института культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева, кандидат филологических наук Евгений Бахревский, представитель казахской диаспоры, сотрудник Института стран СНГ Елана Тулегенова.

Весьма отрадным обстоятельством мероприятия стало участие в нем прямого потомка Зейнуллы ишана – Шауката Расулева, старшего научного сотрудника российского Музея морского флота, который поведал аудитории малоизвестные и интересные факты из жизни своего великого прадеда .

Предваряя выступление Рамиля хазрата Садекова , модератор акцентировал внимание слушателей на том обстоятельстве, что находящаяся почти совсем рядом с Институтом стран СНГ в Замоскворечье, месте издревле известном как Татарская Слобода, Московская Историческая Мечеть является наверное единственной из четырех столичных мечетей, где мусульмане различных направлений тасаввуфа – тарикатов проводят еженедельные собрания (хатмы), в ходе которых коллективно поминают Всевышнего. «И, по видимому неспроста, что именно имам-хатыб этой мечети участвует в мероприятии, посвященном великому суфию Зейнулле ишану Расулеву, в мечети которого в г. Троицке также проводились коллективные зикры», – заключил Ильдар Сафаргалеев.

Он также отметил, что не всем приглашенным в эти «отпускные» августовские дни посчастливилось попасть на этот необычный круглый стол. Среди них, к сожалению, оказался и руководитель Движения «Восьмое поколение», челябинец Руслан Тивдиряков, который однако возможно, предчувствуя, что не сможет поучаствовать в дискуссии, дал весьма резонансное интервью «IslamNews», напрямую связанное «Расулевскими чтениями» и их организаторами.

В ходе обсуждения, помимо итогов прошедших в Челябинской области мероприятий была затронута и актуальная для мусульман России и СНГ проблема возрождения Тасаввуфа, а также практика преподавания знаний о нем в учреждениях исламского образования, таких как восстанавливаемое в г. Троицке медресе «Расулия», Российский Исламский Университет ЦДУМ России и Болгарская Исламская Академия, в т.ч. дистанционным способом. Об этом с докладом «Мусульманское онлайн образование в России и позитивный зарубежный опыт» выступил заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев.

Кстати, этот доклад в несколько сокращенном виде был подготовлен к «Расулевским чтениям», однако там ему не суждено было прозвучать (он вошел лишь в Сборник ограниченного тиража, выдаваемый участникам), как и, вполне возможно, выступлениям многих других экспертов. О востребованности большего числа выступлений на актуальные и злободневные темы высказались и сами участники прошедшей в июле конференции в г. Троицке.

Представитель Администрации Президента РФ, «неформальный» специалист по противодействию псевдорелигиозным экстремистским течениям Алексей Щеглов в своем выступлении призвал все-таки «не уповать» всецело на сетевые «суфийские взаимоотношения» между учителем и учеником, предлагаемые в качестве альтернативы для ускорения возрождения тасаввуфа Ильдаром Сафаргалеевым в одной из своих публикаций и вновь озвученные в ходе данного круглого стола.

Мурад хазрат Адухов , представитель дагестанского землячества, породнившийся с родом Расулевых (зять Шауката Расулева), в своем выступлении подчеркнул важную роль, которую сыграл Зейнулла ишан для развития тасаввуфа в Дагестане. «Духовный король» передал иджазу (разрешение на наставничество) Сейфулле кади Башларову, преемники которого, в том числе и ныне здравствующий муфтий Дагестана Ахмад хаджи Абдулаев успешно продолжают эту великую духовную традицию по сей день.

Ильдар Сафаргалеев в дополнение к сказанному Мурадом хазратом Адуховым добавил, что Зейнулла ишан Расулев был духовным наставником не только башкир и татар, но и многих казахов и других народов, которые проживали как в самом г. Троицке, так и граничащем с ним Казахстане. И не исключено, что и среди них были передатчики этой духовной традиции, распространенной в этом крупном соседнем Центрально-Азиатском государстве. Модератор представил участникам круглого стола представительницу казахской диаспоры, сотрудника Института стран СНГ Елану Тулегенову, родом из Южного Казахстана, где находится славный город Туркестан и в котором покоится прах великого духовного учителя мусульман Ходж Ахмеда Яссави.

По словам заведующего отделом исламских исследований следующие, седьмые по счету, «Расулевские чтения» заявлены организаторами принципиально новой, выходящей за пределы внутрироссийской повестки и чрезвычайно актуальной для Института стран СНГ, теме: «Ислам и наука в пространстве России и Казахстана в воспитании молодежи в современных условиях».

Заместитель директора Института культурного наследия, турколог Евгений Бахревский в ходе дискуссии после своего выступления сообщил аудитории интересную и возможно немаловажную для дальнейшего изучения и развития заявленной на данном мероприятии деталь – духовный учитель самого Зейнуллы ишана Расулева – шейх тариката Накшбандийя-Халидийя Ахмед Зияуддин Гюмюшханеви, передавший ему после прохождения обучения в 1869 – 1870 гг. в Стамбуле премудростям тасаввуфа иджазу (разрешение на наставничество), вероятно является шейхом той же сильсили (цепочки преемственности), которой придерживается и нынешний президент Турции Эрдоган. В результате у слушателей появилась слабая, но все же надежда, что если не россияне, то возможно чуткие ко всем «исламским делам» турки откликнутся на призыв местных мусульманских организаций финансово помочь в ремонте находящегося в аварийном состоянии здания медресе «Расулия», тем самым ускорив возобновление его деятельности.

По результатам круглого стола, его участниками была принята Резолюция , в которой в частности отмечается:

«…наследие шейха Зейнуллы Расулева имеет непреходящее значение не только для российских мусульман, но и в целом для постсоветского исламского социума.

В связи с недостаточной его изученностью оно нуждается в дополнительных исследовательских усилиях и широкой популяризации.

Это прежде всего касается бесценного опыта духовной наставнической деятельности Зейнуллы ишана, гармонично сочетавшейся в рамках мусульманской образовательной деятельности в стенах всемирно известного медресе «Расулия».

В этой связи представляется целесообразным рекомендовать заинтересованным российским ведомствам и организациям (Министерству образования и науки, ФАДН, Совету по исламскому образованию, Фонду поддержки мусульманской культуры, науки и образования), мусульманским организациям и вузам (ЦДУМ России, ДУМ РФ, ДУМ РБ, РИУ ЦДУМ России, Научно-исследовательскому институту духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ им. М. Акмуллы, РДУМ Челябинской области) в процессе возрождения этого учебного заведения изучить возможность включения в учебный план преподавание дисциплины, дающей знания о Тасаввуфе – исламской науке нравственного совершенствования верующего.

Участниками круглого стола предлагается на этапе становления медресе «Расулия» предусмотреть возможность организации дистанционного онлайн курса, а также выездных лекций специалистов из других регионов на период от нескольких дней до недели.

В этом плане целесообразно опереться на имеющийся опыт преподавания Тасаввуфа студентам старших курсов Российского Исламского Университета в Казани, а также передовой зарубежный опыт, изученный в научных публикациях заведующего отделом исламских исследований Ильдара Сафаргалеева.

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