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Детали
Сопредседатели минской группы ОБСЕ готовят встречу глав Азербайджана и Армении
|18.08.2017 15:59:21
Сопредседатели минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Нагорному Карабаху работают над подготовкой очередной встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас сопредседатели работают над подготовкой очередного саммита по нагорно-карабахскому урегулированию, с этой целью в июле этого года они провели переговоры в Брюсселе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, - сказала она. - Консультации будут продолжены на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября, по их итогам будет сделано соответствующее заявление".
"Со своей стороны делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, создать условия для продолжения переговорного процесса, направленного на достижение урегулирования", - добавила дипломат.
Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова прошла в Брюсселе 11 июля по инициативе сопредседателей минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян, международные посредники по урегулированию попросили министров передать президентам предложение провести саммит до конца текущего года.
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