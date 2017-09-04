О положении в России беженцев с Донбасса

18.08.2017 15:09:39

Получен ответ на письмо К.Ф.Затулина, направленного Начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России от 26.07.2017г. № ЗК4-364, в связи с многочисленными обращениями по вопросу продления сроков временного пребывания в России беженцев с Украины (опубликовано на сайте Материк). В ответе ГУВМ МВД России разъясняются правила пребывания на территории России иностранных граждан, в том числе беженцев с Украины, прибывших с территории ЛНР и ДНР, которые регламентируются Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ.

Сообщается, в том числе, о том, что срок пребывания на территории России для всех иностранных граждан, прибывших в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. Срок временного пребывания может быть продлен при наличии у иностранного гражданина одного из оснований, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 7 статьи 5 названного выше закона.

Из пункта 2 статьи 5 следует, что временно пребывающий в Российской Федерации гражданин Украины обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия срока временного пребывания (90 дней из 180 суток), за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков иностранному гражданину :

- продлен срок временного пребывания;

- либо выдано разрешение на временное проживание;

- или выдан вид на жительство;

- либо у него приняты заявление и иные документы, необходимые для получения им разрешения на временное проживание (РВП) в порядке, предусмотренном статьей 6.1 настоящего Федерального закона (статья 6.1 регламентирует процедуру получения РВП для лиц, прибывших в РФ без визы. РВП выдается с учетом квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 6, где указаны обстоятельства, позволяющие получать РВП вне квоты. Срок рассмотрения заявления на получение РВП не должен превышать 60 дней, и заявителю должно быть выдано РВП либо уведомление об отказе в выдаче РВП.);

- либо у него принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка (срок рассмотрения – 3 месяца);

- или у него принято заявление о выдаче вида на жительство (срок рассмотрения – 3 месяца) ,

- принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту;

- либо принято ходатайство образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации такого иностранного гражданина.

Обращаем внимание, что продление срока пребывания в России возможно до истечения данного срока!!

Пункт 3 статьи 5 указывает, что срок временного пребывания может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию.

Таким образом, если для продления срока временного пребывания нет оснований, перечисленных выше (в пункте 2 статьи 5), необходимо обращаться в органы МВД с заявлением, в котором указать на то, что не улучшились условия в стране прежнего проживания (на Украине, в зоне конфликта) и не исчезли обстоятельства, в связи с которыми нет возможности выехать из России. Либо появились другие обстоятельства (возможно, - брак с гражданином РФ, рождение ребенка на территории РФ), объясняющие необходимость пребывания в России.

В пункте 5 статьи 5 перечисляются условия продления временного пребывания иностранных граждан при оформленных трудовых отношениях:

- при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока действия разрешения на работу;

- при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патент.

В случае, если срок действия патента, имеющегося у иностранного гражданина, не был продлен либо выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае истечения срока его временного пребывания в Российской Федерации обязан выехать из Российской Федерации.

Пункт 7 статьи 5 содержит правила продления временного пребывания иностранных граждан при поступлении на учебу или обучении в российских образовательных учреждениях по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.

В ответе К.Ф.Затулину также сообщается, что из МВД России разосланы в территориальные органы МВД России разъяснения об организации работы с гражданами Украины, постоянно проживающими на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе по вопросу продления сроков пребывания их в Российской Федерации. К.Ф.Затулин запросил текст данных разъяснений в своем обращении в ГУВМ МВД России от 18.08.2017г.

Ниже размещаем текст статьи 5 «Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации» Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ответ на письмо К.Ф.Затулина от 26.07 2017г. и текст письма К.Ф.Затулина в ГУВМ МВД России от 18.08.2017г.

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002 года (действующая редакция)

Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации

1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом, и срок временного пребывания в Российской Федерации членов его семьи определяются сроком действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона.

2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлены срок действия визы или срок временного пребывания, либо ему выданы новая виза, или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, либо у него приняты заявление и иные документы, необходимые для получения им разрешения на временное проживание в порядке, предусмотренном статьей 6.1 настоящего Федерального закона, либо у него принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", или заявление о выдаче вида на жительство, либо федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции (далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции), принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона, либо ходатайство образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации такого иностранного гражданина.

3. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

4. Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации принимается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, или федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальными органами.

Порядок принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации устанавливается соответственно федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, и федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.

5. Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока действия разрешения на работу в соответствии со статьей 13.2 или 13.5 настоящего Федерального закона.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента в соответствии со статьей 13.3 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Не допускается продление срока временного пребывания иностранного гражданина в соответствии с абзацами первым - третьим настоящего пункта для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющих трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.3 настоящего Федерального закона, если в соответствии с межправительственными соглашениями о взаимных безвизовых поездках граждан такие иностранные граждане для въезда в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности свыше сроков, установленных такими межправительственными соглашениями, обязаны получать визу.

В случае, если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен либо выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае истечения срока его временного пребывания в Российской Федерации обязан выехать из Российской Федерации.

6. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию и поступающего на военную службу по контракту, устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

7. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной организации.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в случае перевода данного иностранного гражданина в той же образовательной организации с одной образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, на другую образовательную программу, имеющую государственную аккредитацию, в том числе образовательную программу другого уровня, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной организации.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в случае перевода данного иностранного гражданина в другую образовательную организацию для продолжения обучения по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, в указанной образовательной организации, в которую он переводится для продолжения обучения.

Образовательная организация, в которой проходит обучение иностранный гражданин, указанный в абзаце первом, втором или третьем настоящего пункта, обязана обратиться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции с ходатайством о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации данного иностранного гражданина не позднее чем за двадцать дней до окончания срока его временного пребывания в Российской Федерации.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, завершившего обучение по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, может быть продлен на срок до тридцати календарных дней с даты отчисления данного иностранного гражданина из образовательной организации в связи с завершением им обучения по указанной основной профессиональной образовательной программе в целях поступления данного иностранного гражданина для обучения по очной или очно-заочной форме в той же или иной образовательной организации по основной профессиональной образовательной программе другого уровня, имеющей государственную аккредитацию.

Срок временного пребывания иностранного гражданина, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, может быть продлен до тридцати календарных дней по ходатайству данного иностранного гражданина либо образовательной организации, в которой данный иностранный гражданин обучался по очной или очно-заочной форме, или образовательной организации, в которой данный иностранный гражданин будет продолжать обучение по очной или очно-заочной форме, поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции.

Отметка о продлении срока временного пребывания иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в целях обучения в порядке, не требующем получения визы, проставляется в миграционной карте.

Образовательная организация, в которой обучается иностранный гражданин, указанный в абзаце первом, втором, третьем или пятом настоящего пункта, обязана уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о завершении или прекращении обучения данного иностранного гражданина в указанной образовательной организации в течение трех рабочих дней с даты его отчисления.

Форма и порядок подачи указанного в абзаце восьмом настоящего пункта уведомления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.

Завершение или прекращение обучения иностранного гражданина в образовательной организации является основанием для сокращения срока временного пребывания данного иностранного гражданина в Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

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