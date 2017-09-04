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Детали
Украина: курс на войну
|15.08.2017
|Источник: Красная линия
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Почему киевский режим до смерти боится русского языка? Каков политический потенциал националистических радикалов на Украине? Сможет ли Порошенко сохранить свой пост до следующих президентских выборов? И что ждет Украину в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы в студии «Точки зрения» отвечают председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса ШЕСЛЕР, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН, президент фонда «Основание» Алексей АНПИЛОГОВ и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид САВИН.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.