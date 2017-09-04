Украина: курс на войну

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Почему киевский режим до смерти боится русского языка? Каков политический потенциал националистических радикалов на Украине? Сможет ли Порошенко сохранить свой пост до следующих президентских выборов? И что ждет Украину в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы в студии «Точки зрения» отвечают председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса ШЕСЛЕР, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН, президент фонда «Основание» Алексей АНПИЛОГОВ и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид САВИН.





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