Молдавский полигон в селе Бульбоака может войти в историю как символ «евразийской революции»

18.08.2017 14:20:43

В последнее время Республика Молдова с завидной периодичностью попадает в поле зрения политологов и журналистов как из стран бывшего государства пятнадцати республик, так и из англосаксонского мира.

На прошлой неделе вновь вспомнить о Кишиневе заставил высокопоставленный российский чиновник Дмитрий Рогозин, который ссылаясь на публикацию «Russia today», обвинил Соединенные Штаты в обучении боевиков на границе с левобережными территориями Днестра.

«Американцы на военной базе в Молдове начинают подготовку диверсантов и спецназа РМ на случай нового вооруженного конфликта с Приднестровьем»

Высказывание вице-премьера моментально вызвало широкий общественный резонанс как в СМИ, так и в общественно-политической среде молдавского государства.

Одним из первых прокомментировал «твит» Рогозина президент Молдовы Игорь Додон. В своем общении с журналистами он пообещал разобраться в сложившейся ситуации, а уже после посещения военного объекта в селе Бульбоака сообщил о том, что берет под личный контроль «в режиме нон-стоп» развитие всех полигонов Национальной армии.

Более того, президент подчеркнул, что он не допустит повторения трагических событий 1992 года.

«Я уверен, что Кишинев не намерен и не может напасть на Тирасполь… Если же у кого-то из правительства, из парламентского большинства, из демократической партии есть такие планы, то в этом случае президент вместе с народом сделает все возможное, чтобы убрать эту власть, убрать это парламентское большинство. Как?! Всеми методами» – заявил молдавский лидер.

Успокоить общественность и своего главу государства решили в министерстве обороны Молдовы. Так, официальные представители военного ведомства поспешили сообщить журналистам, что сотрудники небезызвестного российского издания ошиблись, а сотрудничество Кишинева и Вашингтона в военной сфере ограничивается незначительными грантами, освоение которых осуществляется на протяжении последних пяти лет.

Попробуем разобраться в ситуации.

Итак, любой пользователь интернета вслед за сотрудниками «RT» может посетить сайт федеральных закупок США. Вбив же название молдавского государства латинскими буквами, мы находим ссылку на страницу электронных торгов по строительству неких зданий в селе Бульбоака (Республика Молдова) для военно-морских сил США!

Таким образом, получается, что местные силовые структуры преднамеренно попытались ввести в заблуждение не только рядовых жителей, но и своего верховного главнокомандующего, коим является президент Игорь Додон!? Или же разобраться в ситуации командование назначило абсолютно некомпетентного офицера?! Наверно, это риторические вопросы, не требующие ответа…

Далее, обладая даже начальными знаниями английского языка, мы легко можем разобраться с техническим заданием и требованиями Пентагона к потенциальному исполнителю контракта.

Как мы видим, в планы американского оборонного ведомства входит строительство некого тренировочного центра для подготовки к «сражениям в условиях городской застройки». Однако от будущего застройщика США требуют построить всего лишь ряд гражданских объектов: офисное здание, многоквартирный и жилой дом, школу, коммерческий центр (магазин) и станцию технического обслуживания.

Тем не менее, данная инициатива является прямым доказательством, разоблачающим планы Пентагона создать свою военную базу на территории внеблоковой и нейтральной страны – Республики Молдова, куда будет откомандировано несколько сотен военнослужащих со своими женами и детьми.

Более того, Соединенные Штаты своими намерениями не только нарушают местное законодательство, игнорируют позицию президента Игоря Додон и большинства молдавских граждан, но и ставят под угрозу безопасность в регионе. Ведь данный тренировочный центр будет находиться в считанных километрах от российских миротворцев, дислоцирующихся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. К чему же может привести любая провокация или просто неосторожное обращение с оружием, уверен, пояснять не имеет необходимости.

Кстати, для человека, который следит за общественно-политической жизнью днестровского региона, не составит труда определить, когда американцами были достигнуты принципиальные договоренности с Кишиневом.

В самом начале августа на берега Днестра прибыла официальная делегация Пентагона, представляющая сухопутные войска США в Европе во главе с генералом Джоном Гронски. Гости из-за океана провели в Молдове около двух недель. И, кроме традиционных совещаний и переговоров с местным командованием, военные США посетили именно полигон Бульбоака, где в это время проходили молдово-американские учения «Dragon Pioner»…

Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от решительности президента Игоря Додона и его сторонников. Напомним, что, выдвигая свою кандидатуру на пост главы государства, лидер социалистов обещал проводить политику, основанную на нескольких ключевых аспектах, среди которых значились и восстановление территориальной целостности молдавского государства, и недопущение нарушения внеблокового статуса Молдовы, и стратегическое партнерство с Россией.

Строительство же постоянно действующей американской военной базы дезавуирует все попытки молдавского лидера выполнить обещания данные им народу.

При этом, еще за несколько месяцев до обнародования планов США, Игорь Додон пообещал своим сторонникам и прозападному молдавскому правительству небывалые акции протеста в режиме нон-стоп с требованием организации референдума, где ключевыми вопросами должны будут стать досрочные парламентские выборы и расширение полномочий президента. Выступления сторонников социалистов и президента намечены на сентябрь этого года.

Характерно, что именно на этот период запланировано и начало строительных работ на полигоне Бульбоака и открытие официального разведывательного центра НАТО в Кишиневе (Бюро связи).

Если же США решаться на строительство заявленных объектов в небольшом молдавском населенном пункте Бульбоака, это станет очередной предпосылкой, обязывающей президента применять экстренные, а возможно и революционные меры, направленные на снятие с должностей прозападных министров и организацию внеплановых выборов в высший законодательный орган страны.

Таким образом, небольшое молдавское государство, может войти в историю, как первый регион, где силы, пришедшие к власти в результате «цветной революции» через несколько лет были свергнуты народным восстанием. А малоизвестное село Бульбоака станет одним из символов своего рода «евразийской революции».

Александр Медведев, Молдова

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