Парад на крови, американец велит восстанавливать суверенитет Украины

18.08.2017 14:15:06

Итак, окружение Порошенко приняло решение еще раз пустить патриотическую пыль в глаза согражданам, анонсировав уникальный военный парад на Крещатике, да не просто парад войск нынешней Украины, а парад с участием «военных союзников из 10 стран».

Кроме того, будет демонстрация 70 единиц новой и старой модернизированной техники, которая, по сообщениям министерства обороны, после парада отправится в т. н. АТО. Как говорится, декоммунизацию провели, а идеями и креативом коммунистов (например, ноябрьский парад в Москве 1941 года) пользуются вовсю.

На самом деле парад 24 августа станет кривым зеркалом самой незалежности Украины. Ведь практически все, чем собирается блеснуть воевода Полторак, – это либо подержанные иностранные образцы оружия и техники, либо американские военные башмаки, в которых обули наследников гордых и несломленных козаков, либо сделанные по американским образцам продпайки… Как пелось в одной старой песенке:

Мундир английский,

Погон французский,

Табак японский,

Правитель омский.

Правитель пока еще киевский. Характерно, ради разнообразия в Киеве продемонстрируют военно-патриотическую продукцию, выпускаемую для ВСУ монопольными «свечными заводиками» Порошенко, того самого пока еще киевского правителя. Полторак ведь закупает все только у кума, кстати, вот собрался 130 санитарных машин «Богдан» прикупить. Может, в качестве «достижения» даже одну санитарку на параде покажет.

Сам Степан Полторак 15 августа уже подработал парадной бутафорией на варшавском параде в честь дня Войска Польского. И теперь ждет поляков и прочих побыть бутафорией в Киеве.

Этот министр знает, что «союзники» прибудут в Киев так, как сюзерены прибывают к вассалу, чьи подданные будут слюняво восхищаться могуществом настоящих господ. А сам министр вместе с президентом Порошенко и его железными коробками и высокооплачиваемыми карателями как раз и будут дешевой бутафорией столь же дешевого подобострастного спектакля.

Что касается участия в параде незалежности военных подразделений США, то данный факт - лишь штрих к существующему третий год военно-политическому доминированию. Если американцы обучают украинскую армию, их советники занимают кабинеты в СБУ и Минобороны, уже строят военные базы, то участие в военном параде – абсолютно логично.

Следующий шаг – переход командования ВСУ в руки американских генералов и стратегов, как это было в Корее, Вьетнаме и других странах третьего мира, где обнаруживались интересы Вашингтона.

Собственно, спецпредставители Госдепа, посол США и звездно-полосатые генералы уже систематически ездят в т. н. АТО пока еще не командовать, но наблюдать.

* * *

Не дождавшись парада, в «зону АТО» под Мариуполь смотался начальник штаба Сухопутных войск ВС США генерал Марк Милли, известный не столько военными победами, сколько широтой надуваемых им милитаристских щек, натренированных жеванием бигмаков и макчикенов.

Еще год назад именно он обещал устроить России взбучку: «Я хочу, чтобы меня хорошо поняли те, кто желает нам навредить, я хочу, чтобы меня хорошо поняли те, кто желает уничтожить наш образ жизни и образ жизни наших друзей и союзников… Вооруженные силы США, несмотря на все наши проблемы, вас остановят, и мы устроим вам такую серьезную взбучку, какую вам никогда не устраивали прежде. Мы уничтожим любого врага, в любое время, в любом месте».

Милли уже не раз бывал на Украине, причем прогресс поездок налицо. Если в 2015 году генерал-ястреб в т. н. АТО не ездил, атошникам не привез в подарок ничего, даже жвачки, то в 2017-м побратимов, потеющих в окопах под Мариуполем, Милли одарил гостинцами, хотя и не ожидаемыми «Джевелинами», но именными значками-медальонами, по полцента за штуку. Хотел прихватить бусы и зеркальца, да служба протокола подвела…

В зоне т. н. АТО генерала сопровождали Джордж Кент, заместитель посла США на Украине, полковник Джозеф Райан, помощник генерала Милли, полковник Пол Шмитт, военный атташе при посольстве США.

«Независимых» украинских начальников представляли генерал-лейтенант Игорь Довгань, руководитель т. н. АТО генерал-лейтенант Александр Локота и командир ТУ «Мариуполь» полковник Игорь Красота.

Как свидетельствуют источники, основным обсуждаемым вопросом было использование б/у американских станций контрбатарейной борьбы. Хотя место поездки напоминает недавно озвученные планы ВСУ о нанесении удара вдоль азовского побережья, вплоть до бывшей российско-украинской границы.

Разумеется, Марк Милли, как признанный боевой говорун Пентагона, не обошелся без традиционного пафоса и комплиментов украинскому войску, которых укроСМИ ждут как дворняга сахарной косточки. «Вы единственные, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт против существующего врага, - заметил Милли, - и я также прислушиваюсь к вашему опыту, и я уверен, что скоро благодаря боевому духу вы остановите врага и восстановите суверенитет и территориальную целостность». Говоря о суверенитете и наблюдая, как возле него прогибались украинские генеральчики, американец явно попал в точку.

* * *

Но о том, какими методами и способами ВСУ «восстанавливает суверенитет и территориальную целостность», американский генерал умолчал. Да ему с учетом опыта «восстановления» Ирака, Афганистана и Сирии это все равно.

Пока Полторак на параде собирается демонстрировать одну сторону «достижений ВСУ», специальная мониторинговая миссии ОБСЕ обнародовала другую сторону этих «достижений» - статистику жертв войны в Донбассе среди мирного населения за текущий год. В 2017 году для детей, женщин и стариков Донбасса «восстановление суверенитета» обернулось гибелью 62 мирных жителей, а еще 283 человека получили тяжелые осколочные ранения.

И как подчеркивают наблюдатели, данное количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период 2016 года.

В ДНР, по данным аппарата Уполномоченного по правам человека в республике Дарьи Морозовой, от украинской агрессии за текущий год (по 10 августа) погибло 199 и ранено 464 человек.

А с начала вооруженного конфликта в республике погибли 4488 человек, среди которых 605 женщин и 3883 мужчины, в том числе 75 детей в возрасте до 18 лет.

* * *

Но американец велел продолжать «восстанавливать суверенитет и территориальную целостность», чем и будет заниматься ВСУ даже во время «парада залежной незалежности». Перспектива очевидна и тем, что вскоре после киевско-крещатикской демонстрации военных «достижений» многих участников парада, оказавшихся в жарком АТО, домой повезут уже в охлажденном виде и цинковом гробу в деревянном ящике, кстати, украинского производства.

Александр Севидов

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