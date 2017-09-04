Херсонес и Мангуп, Крым и Севастополь и как точки духовного и правового преемства "Третьего " первому и второму

17.08.2017 14:49:22

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Тема " У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России" , Крым и Севастополь -это ходячее доказательство актуальности темы византийского наследия в стратегиях будущего России- Крым является местом передачи этого наследия,определившего и закрепившего наш православный цивилизационный выбор.

Речь идет и о византийском Херсонесе,где крестился креститель Руси святой князь Владимир, о последнем плацдарме борющейся Византии -княжестве Федоро (Мангуп), сражавшемся еще более двадцати лет после падения Константинополя,чей князь Константин сопровождал носительницу византийского правопреемства Софию Палеолог ,сестру Мангупской княжны Марии ,в Москву , к князю Ивану Третьему,сделавший свои браком с Софьей Россию не только духовным, цивилизационным но и правовым преемником Византии. И это -не просто историческая ретроспекция, мы не "Клуб ностальгистов"-актуализация византийского наследия и правопреемства является весом аргументом России в утверждении ее законных прав на мировую цивилизационную и геополитическую субъектность и утверждении полноты ее цивилизационного и национально-государственного суверенитета. Неолибералы утверждают ,что Российскому государству всего 26 лет,ревнители "советского проекта" -100, мы же умножаем более чем 1000 летие Российской государственности от Рюрика и,затем,Владимира -Крестителя на более,чем тысячелетнюю историю Византийской империи,правопреемниками которой мы являемся, и тогда мы получаем серьезный,значительно более весомый,чем без него, мандат на равноправный диалог с позиций глубокой субъектности с мировыми центрами власти,силы и вияния.Хочу обратить внимание,что такие мировые государства,как Китай,Индия,Япония,не только не считают свою историческую и цивилизационную субъектность препятствием к национальной модернизации,но наоборот,ее условием,опорой исторического рывка вперед своей своих стран.

Таким образом ,русский Российский Крым как "точка передачи преемства" Византии России обретает колоссальный аргумент,потенциал как эпицентр развития всей России,"точка исторического прорыва".

Потенциал византийского преемства важен не только в контексте развития Российского государства, но и в контексте актуализации смыслов его бытия. В частности, установление византийского правопреемства России после падения Константинополя породило концепцию Москвы как "Третьего Рима".Многие ошибочно приписывают ее авторство псковскому иноку Филофею. Это не совсем так. Параллельно с Филофеем

Константинопольский Патриарх Иеремия Второй определяет Московскому Патриарху быть "Патриархом "Третьего Рима".Таким образом, идея Москвы как "Третьего Рима" - это не привилегия и не самозванство, это Предание Церкви, это послушание Церкви,это обязанность и историческая миссия Российского государства - быть помощником Церкви в хранении и всемирной миссии Православия. Поэтому все трагедии России в попытках уклонения от этой обязанности -отмена Патриаршества в итоге,привело к падению Православной Империи и национальной катастрофе 1917г. Но Российское государство не погибло и вопреки богоборческой идеологии оставалось Катехоном -государственной силой,сдерживающей зло.

Таким образом,исторические смысл определяют развитие стран и народов.Россию это касается в полной мере.

Необходимо также отметить,что мангупский князь Константин остался в России,постригся в Ферапонтовом монастыре с именем Кассиан,основал монастырь в Угличе и прославился в нем как преподобный Кассиан Углический.Княжна Мария Мангупская, подсоветовавшая Ивану Третьему свою сестру Софью Палеолог, вышла замуж на прославленного в лике святых господаря Молдо-Влахии Стефана Великого и убедила его заключить династический союз с Москвой и стать ее союзником, выдав за сына Ивана Третьего Ивана Молодого свою дочь Елену.Таким образом, византийско-мангупская династия Палеологов стала ключевым участником обретения Москвой византийского не только духовного,но и правового преемства,становления Москвы как "Третьего Рима". Мангуп,Феодоро начался как византийская крепость и центр православной миссии среди готов и сарматов при святом равноапостольном великом императоре Юстиниане, установившем законы Симфонии Церкви и государства,актуальные и поныне.Также святой император Юстиниан основал крымский город Алушту и внес великий вклад в укрепление Херсонеса как эпицентра православной миссии во всем регионе Таврии.

Правопреемство России от Византии,в правовом ключе осуществившееся через Мангуп, делает Российское государство обладателем около 2 тысячелетней истории, единой для первого,второго и третьего Римов. Соответственно,Херсонес и Мангуп должны стать грандиозными церковными и государственными центрами Русской Церкви и России. Создается впечатление,что Президент Путин внимательно прочитал материал о "Метафизике санкций" православном русском ответе на них:

"...Говоря об актуальности Крыма как точки передачи Византийского преемства России, следует отметить опасность для Российского государства -фактор наличия в политической элите сил ,желающих ради "отношений с Западом" пожертвовать суверенитетом и целостностью России, неотъемлемым российским статусом Крыма, В качестве примера он привел партию "Яблоко", лидер которой, заявивший о намерении баллотироваться на пост Президента России, выступил за отказ от Крыма во имя "отношений с Западом". "Яблоко" и стоящая за ним элитная "партия измены",после пуюдикации закона США о персональных санкциях против российской олигархической требующая от Президента Путина "уйти по хорошему", ведет борьбу с Русской Православной Церковью и в вопросе возвращения Исаакиевского Собора Церкви, и в вопросе строительства храмов в новых районах городов России. Их борьба с Русской Церковью и русским Крымом показывает ключевую роль церковного и русского вопросов в защите суверенитета и целостности России. Херсонес же, как и "центр непокоренной Византии"-Мангуп, должны стать центрами паломничества, молодежных лагерей, "интеллектуальных штурмов всего русского и, шире, православного мира, всех мировых сил, отстаивающих ценности, суверенитет и идентичность против глобализации, там должны возникнуть Ставропигиальные, то есть Патриаршие "монастыри-Академии" наподобие "монашеской Академии митрополита Петра Могилы", где монахи-археологи, историки, политологи, филологи развернут грандиозную научно-просветительскую деятельность.

В разговоре о передаче византийского цивилизационного и государственно -правового наследия Византии в Россию речь идет и о византийском Херсонесе, где крестился креститель Руси святой князь Владимир, о последнем плацдарме борющейся Византии -княжестве Федоро (Мангуп), сражавшемся еще более двадцати лет после падения Константинополя, чей князь Константин сопровождал носительницу византийского правопреемства Софию Палеолог ,сестру Мангупской княжны Марии, в Москву , к князю Ивану Третьему, сделавший свои браком с Софьей Россию не только духовным, цивилизационным но и правовым преемником Византии. И это -не просто историческая ретроспекция, мы не "Клуб ностальгистов"-актуализация византийского наследия и правопреемства является весом аргументом России в утверждении ее законных прав на мировую цивилизационную и геополитическую субъектность и утверждении полноты ее цивилизационного и национально-государственного суверенитета. Неолибералы утверждают ,что Российскому государству всего 26 лет,ревнители "советского проекта" -100, мы же умножаем более чем 1000 летие Российской государственности от Рюрика и,затем,Владимира -Крестителя на более,чем тысячелетнюю историю Византийской империи,правопреемниками которой мы являемся, и тогда мы получаем серьезный,значительно более весомый,чем без него, мандат на равноправный диалог с позиций глубокой субъектности с мировыми центрами власти,силы и вияния.Хочу обратить внимание,что такие мировые государства,как Китай,Индия,Япония,не только не считают свою историческую и цивилизационную субъектность препятствием к национальной модернизации,но наоборот,ее условием,опорой исторического рывка вперед своей своих стран.

Таким образом ,русский Российский Крым как "точка передачи преемства" Византии России обретает колоссальный аргумент,потенциал как эпицентр развития всей России,"точка исторического прорыва".

Потенциал византийского преемства важен не только в контексте развития Российского государства, но и в контексте актуализации смыслов его бытия. В частности, установление византийского правопреемства России после падения Константинополя породило концепцию Москвы как "Третьего Рима".Многие ошибочно приписывают ее авторство псковскому иноку Филофею. Это не совсем так. Параллельно с Филофеем

Константинопольский Патриарх Иеремия Второй определяет Московскому Патриарху быть "Патриархом "Третьего Рима".Таким образом, идея Москвы как "Третьего Рима" - это не привилегия и не самозванство, это Предание Церкви, это послушание Церкви,это обязанность и историческая миссия Российского государства - быть помощником Церкви в хранении и всемирной миссии Православия. Поэтому все трагедии России в попытках уклонения от этой обязанности -отмена Патриаршества в итоге,привело к падению Православной Империи и национальной катастрофе 1917г. Но Российское государство не погибло и вопреки богоборческой идеологии оставалось Катехоном -государственной силой,сдерживающей зло.

Таким образом,исторические смысл определяют развитие стран и народов.Россию это касается в полной мере.

Исходя из вышесказанного,необходимо отметить, что "санкционное нападение на Россию"-это нападение на "Третий Рим" и "Катехон"-государство,удерживающее мир от зла,а "проект Украины как антиРоссии","историософская ересь украинства"-это отречение от православного русского выбора св.Владимира.Россия является православной ценностью!

Пример действий в условиях противостояния с Западом дает нам Русская Церковь.

Святой благоверный князь Александр Невский,справедливо увидев на Западе угрозу православной вере и поняв,что угроза духовному суверенитету - это угроза и государственному, порвал с Западом и развернул Россию на Восток,чем подал пример своему духовному и политическому наследнику Президенту Владимиру Путину выйти из подчинения Западу и строить на основе глобальной православной миссии Евразийский Союз. Духовник Александра Невского митрополит Галицкий,Киевский и всея Руси Кирилл,видя еретичекую западную пагубу на Червоной Руси, убедил князя Александра вывести из западного плена склонявшийся к нему Новгород и развернуть сю Русь прочь от "евроинтеграции". Его духовный преемник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил учредить в Росcии дополнительный церковный праздник, день рождения святого благоверного князя Александра Невского, и отмечать его 12 июня.Таким образом, Патриарх Кирилл диаметрально изменил значение дня 12 июня с отрицательного на положительное и сделал его настоящим днем России.

Наш Патриарх, как никто другой,понимает,что сама русская идентичность,русское самосознание и единая и неделимая Российская государственность порождены Православной Церковью. Крещение Руси превратило разрозненные восточнославянские племена в единый русский народ.Православные подвижники и миссионеры написали русские национальные манифесты -"Повесть временных лет" (преп.Нестор Летописец) и "Слово о Законе и Благодати" (св.митрополит Киевский и всея Руси Иларион ), коренной волынянин митрополит Петр перенес русскую митрополию из Киева в Москву и убедил московского князя Ивану Калиту собирать округ Москвы русские земли.Таким образом,именно Русская Церковь определила Москве быть Москве столицей Руси. Великий святой монах Сергий из Радонежа начал и вдохновил национально -освободительную борьбу Руси с ордынскими оккупантами,а святой Патриарх Ермоген- с главными, западными. Великий Киевский ученый монах архимандрит Иннокентий (Гизель) пишет первый русский учебник истории - "Синопсис",согласно которому после падения Киева в 1240-м году его преемником становится Москва и в 1654-м году на Переяславской Раде происходит воссоединение разделенных русского народа и государства.А Константинопольский Патриарх Иеремия Второй определяет Московскому Патриарху быть "Патриархом "Третьего Рима".

Таким образом, идея Москвы как "Третьего Рима" - это не привиллегия и не самозванство, это Предание Церкви, это послушание Церкви,это обязанность и историческая миссия Российского государства - быть помощником Церквив хранении и всемирной миссии Православия. Поэтому все трагедии России в попытках уклонения от этой обязанности -отмена Патриаршества в итоге,привело к падению Православной Империи и национальной катастрофе 1917г. Но Российское государство не погибло и вопреки богоборческой идеологии оставалось Катехоном -государственной силой,сдерживающей зло.

По молитвам святых Новомучеников и Исповедников Русской Земли богоборческая идеология пала и вопреки попыткам Запада расчленить и поработить Россию государство Российское поднимается с колен.Но,исходя из исторического опыта,надо беречь и отстаивать православный русский выбор,православные миссию и возрождение, Симфонию, глубокое социальное партнерство Церкви и Российского государства,союз Президента Путина и Патриарха Кирилла,мгновенно пресекать попытки его разрушить.Каждый православный христианин должен понимать тот факт,что служение Церкви и России неразделимо. Исходя из Истины Православия,мы говорим Российскому государствои его главнокомандующему Президенту,"базилевсу" Владимиру Путину Ваши радости - наши радости,Ваши победы -наши Победы! Измена России- это измена Православию.

Религиозный долг православного христианина -это и защищат Православные веру и Церковь,нести Истину Православия и своему, и всем народам мира,и отстаивать национально - государственные и цивилизационные интересы России как Катехона и Третьего Рима, добиваться воссоеднения разделенных русского народа и государства, по слову великого святого митрополита Московского Филарета (Дроздова) любить врагов личных,гнушаться врагами Божьими, поражать врагов Отечества.Самым опасным врагом является "историософская ересь украинства". Она и порожденный ей "рейх Порошенко" созданы исключительно с целью поражения и уничтожения Русской Церкви и России. Наша мать - Русская Православная Церковь исповеднически сокрушает попытки "укрорейха" оторвать Киевскую и Малой России митрополию от Русской Церкви,переданную в 1686 году Константинопольским Патриархом Дионисием в ведение Московского Патриаршего престола текстуально заверено навечно!..."

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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