Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
Таджикистан намерен договориться с РФ о пенсиях для мигрантов к 2018 году
|17.08.2017 13:38:09
Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана намерено к 2018 году договориться с Россией о пенсионном обеспечении для граждан, трудящихся на территории РФ.
"До конца текущего года мы намерены поставить точку в этом вопросе и подготовить окончательный проект соглашения. Подписание этого документа даст возможность трудовым мигрантам из Таджикистана получать пенсию в России", — рассказали Sputnik Таджикистан в Министерстве труда РТ.
При этом в ведомстве отметили, что на пенсию смогут рассчитывать только те мигранты, которые работают в России легально, платят налоги и имеют социальное страхование.
В министерстве подчеркнули, что подписание соглашения благоприятно повлияет на российскую экономику, поскольку это увеличит сумму, отчисляемую в социальные фонды страны. Также у таджикских мигрантов появится стимул работать легально.
"С годами демографическая ситуация в РФ ухудшается. Это может отрицательно сказаться на достаток рабочей силы в стране. Мигранты, которые работают легально, помогут решить эту проблему", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что соответствующее соглашение находится на доработке с начала 2017 года текущего года. Однако на сегодняшний момент в документе есть пункты, противоречащие российскому законодательству.
По официальным данным, в России работают 800 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана. Согласно исследованию ВШЭ, средняя зарплата граждан РТ ниже, чем у представителей других стран СНГ, и в среднем составляет 28 тысяч рублей.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
Другие материалы по теме
Визовый режим по-русски: паспорт получат менее десяти процентов украинцев
|
Около 600 тысяч приезжих с Украины ждут «добро» на смену гражданства
Как въехать на Украину с 1 сентября?
|
Говорят, Украина ужесточит правила въезда для граждан РФ. Что меняется?
Столкновение менталитетов: почему украинские переселенцы не приживаются в Белоруссии
|
С начала вооружённого конфликта на востоке Украины в Белоруссию перебрались более 160 тыс. человек. По распоряжению Александра Лукашенко беженцам были предоставлены льготы: начиная с приоритета при оформлении документов и заканчивая содействием в трудоустройстве. Однако для многих из тех, кто искал лучшей доли в соседнем государстве, Белоруссия так и не стала новым домом — украинский менталитет с трудом вписывается в жизнь социально-ориентированного государства. Почему украинцы уезжают из Белоруссии — в материале RT.
Дело техники. Когда Украина планирует вводить визы с Россией
|
Сейчас граждан РФ пускают в Украину по иностранным паспортам
«Карта поляка» завоевывает Литву и Беларусь
|
«Карта поляка» завоевывает Литву и Беларусь
Пять кругов бюрократии: Как в РФ упростили получение гражданства
|
Пять кругов бюрократии: Как в РФ упростили получение гражданства
Узбекистан отменит "выездные визы" в 2019 году. Что это значит и почему это важно
|
Узбекистан отменит "выездные визы" в 2019 году. Что это значит и почему это важно
О положении в России беженцев с Донбасса
|
Получен ответ на письмо К.Ф.Затулина, направленного Начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России в связи с многочисленными обращениями по вопросу продления сроков временного пребывания в России беженцев с Украины.
|
Кто теперь едет работать в Россию
|
Россия депортировала одессита, спасшегося из Дома профсоюзов. Теперь ему грозит тюрьма