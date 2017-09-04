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Детали

Таджикистан намерен договориться с РФ о пенсиях для мигрантов к 2018 году


17.08.2017 13:38:09

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана намерено к 2018 году договориться с Россией о пенсионном обеспечении для граждан, трудящихся на территории РФ.

"До конца текущего года мы намерены поставить точку в этом вопросе и подготовить окончательный проект соглашения. Подписание этого документа даст возможность трудовым мигрантам из Таджикистана получать пенсию в России", — рассказали Sputnik Таджикистан в Министерстве труда РТ.

При этом в ведомстве отметили, что на пенсию смогут рассчитывать только те мигранты, которые работают в России легально, платят налоги и имеют социальное страхование.

В министерстве подчеркнули, что подписание соглашения благоприятно повлияет на российскую экономику, поскольку это увеличит сумму, отчисляемую в социальные фонды страны. Также у таджикских мигрантов появится стимул работать легально.

"С годами демографическая ситуация в РФ ухудшается. Это может отрицательно сказаться на достаток рабочей силы в стране. Мигранты, которые работают легально, помогут решить эту проблему", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что соответствующее соглашение находится на доработке с начала 2017 года текущего года. Однако на сегодняшний момент в документе есть пункты, противоречащие российскому законодательству.

По официальным данным, в России работают 800 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана. Согласно исследованию ВШЭ, средняя зарплата граждан РТ ниже, чем у представителей других стран СНГ, и в среднем составляет 28 тысяч рублей.

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