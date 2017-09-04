Кому выгоден конфликт Польши с Россией?

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Отношения России и Польши сложно назвать идеальными. Между тем бывший президент Польши Лех Валенса в интервью ТАСС заявил, что всегда хотел иметь с Россией хорошие отношения . "Когда мы в ссоре, на нас зарабатывает третий", - заметил он. В студии "Время покажет" пытаются понять, кому выгоден конфликт Польши с Россией и насколько реально улучшение двусторонних отношений.



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