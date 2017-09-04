Внешнюю задолженность Белоруссия вынуждена рефинансировать новыми заимствованиями

17.08.2017 12:52:21

Внешняя задолженность Белоруссии с каждым годом всё сильнее довлеет над социально-экономическим развитием страны. Это показатель уже превысил 70% от национального ВВП, являясь одним из максимальных в восточноевропейско-постсоветском регионе. Многие аналитики объясняют такую динамику сохранением в РБ разнообразных, притом высокозатратных социальных обязательств и крупных госдотаций, прямых и косвенных, для предприятий практически всех секторов белорусской экономики. В том числе в виде частичных или даже 100%-х компенсаций предприятиям в случае падения экспортных цен на их продукцию.

Сказывается также низкая платежно-покупательная способность белорусского рубля, восполняемая опять же привлекаемыми извне инвалютными «инъекциями».

Поэтому в сложившихся условиях Минск вынужден рефинансировать внешний долг преимущественно новыми заимствованиями. А последние – это в основном кредиты/займы Евразийского банка (ЕАБР) и государственные, коммерческие и «смешанные» – с российской стороны.

Заметим в этой связи, что ВВП Белоруссии, по данным Всемирного банка и ЮНКТАД, пока имеет понижательную тенденцию: в 2016 г. он составил 171 млрд. долл., в то время как в 2015 г. – 174 млрд., 2014 г. – 179 млрд. (рассчитанный по паритету покупательной способности нацвалют). При этом совокупный внешний долг ко второму кварталу с.г. достиг, без преувеличения, исторически максимального размера – 78,6% к ВВП, тогда как к концу, например, 2015-го эта планка была на уровне 67,4%.

Характерно и то, что доля государственной внешней задолженности в совокупном внешнем долге страны за 2001-2016 гг. возросла почти в 8 раз, превысив 21,5%. Внешний же государственный долг РБ, по данным национального Минфина, на 1 июля с.г. составил 15,6 млрд. долл., увеличившись с января почти на 2 млрд. (т.е. на 14,2%).

Что же касается соотношения национальных инвалютных резервов и внешней задолженности, то, по данным Fith (31 июля 2017 г.), валовая потребность во внешнем финансировании (т.е. покрытие дефицита счета текущих операций c учетом среднесрочной/долгосрочной амортизации) является сверхвысокой: до 141% от национальных инвалютных резервов. Как следствие, обслуживание внешнего долга ныне требует 20-22% объема текущих инвалютных поступлений в страну.

Дело еще и в том, что белорусские предприятия ввиду частых перепадов внутренней/внешней конъюнктуры тоже вынуждены прибегать к внешним заимствованиям, точнее увеличивать их. А они в большинстве своем осуществляются через профильные госструктуры. Что в результате не может не увеличивать и «общебелорусский» внешний долг, и государственную долю в этом долге.

Рефинансирование данной задолженности, повторим, осуществляется главным образом за счет новых заимствований. Ибо, как отмечалось, спрос на них значительно превышает нацвалютные резервы и, соответственно, платежеспособные возможности государства (и тем более предприятий). За январь-июнь с.г., по данным белорусского Минфина, в страну были привлечены государственные внешние займы почти на 2,5 млрд. долл., в т.ч. 1,4 млрд. – еврооблигации; 600 млн. – от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР – структура ЕАБР); 247,2 млн. – от правительства и банков России. А также 83,5 млн. долл. от банков КНР; 70,4 млн. – МБРР; 2,9 млн. – от ЕБРР и скандинавского «Северного инвестиционного банка».

В то же время обязательства Минска по текущим долговым выплатам остаются высокими. Крупнейшими внешними кредиторами, которым Белоруссия в текущем году должна будет выплатить наибольшие долговые суммы, это Россия (741,3 млн. долл.), ЕФСР (487,9 млн.) и Китай (381,7 млн.). То есть общая сумма этих выплат составляет не меньше 1,5 млрд. долл. Но по аналогии с предыдущими годами не исключено, что те же кредиторы продлят сроки этих выплат или «разобьют» их на какие-либо части (по срокам и/или объемам).

На внешнедолговые выплаты в белорусском бюджете-2017 предусмотрены поступления от размещения нового выпуска еврооблигаций (800 млн. долл.), транши Евразийского фонда стабилизации и развития (700 млн.), средства от размещения валютных гособлигаций на внутреннем рынке (360 млн.). Вдобавок для тех же выплат в 2017 г. будут использоваться средства от госбюджетного профицита – примерно 1,5 млрд. руб. Его планируется получить в основном за счет поступления в бюджет страны экспортных пошлин на нефтепродукты.

Но не исключено, что наряду с этими мерами белорусские банки (что и прежде имело место) «обязуют» купить новые выпуски валютных гособлигаций, средства от которых пойдут на погашение предыдущих долговых бумаг.

Тем временем белорусский ВВП, снизившись в 2016 г. почти на 3%, в текущем году наверняка сократится еще на 0,8-1,1% по прогнозам многих белорусских аналитиков. Соответственно, при такой общеэкономической динамике едва ли повысится платежеспособность экономики по долговым выплатам.

«Рост долговой нагрузки на экономику – тревожная тенденция. Но вряд ли ситуация могла бы развиваться иначе. Мы видим, что экономика не генерирует рост, и обеспечить на этом фоне снижение долговой нагрузки практически невозможно», – считает старший аналитик форекс-брокера Forex Club Валерий Полховский. В то же время, по мнению этого и ряда других экспертов, по крайней мере в текущем году больших проблем с погашением внешнего долга у Минска не будет, поскольку основным кредитором Белоруссии по-прежнему фактически выступает Россия (в том числе с учетом преобладания российских ресурсов в ЕАБР). «Вступающая» в кампанию по президентским выборам РФ в этом контексте наверняка согласится снова рефинансировать белорусскую задолженность (или её преобладающую часть).

При этом отмечается, что в последние годы имеет место корреляция между ростом долговой нагрузки на белорусскую экономику и настроенностью властей проводить реформы, поэтапно разгосударствляющие экономику, что одобряется миссией Международного валютного фонда в Минске. Поэтому в среднесрочной перспективе к основным кредиторам Белоруссии может «примкнуть» МВФ. А заимствования в РФ/ЕАБР позволят смягчать социальные издержки условий кредитования со стороны МВФ.

Так или иначе, основой социально-экономического развития и особенно промышленного роста Белоруссии – рекордного (наряду с туркменистанским) в бывшем СССР с начала 2000-х – остаётся внешняя финансовая «подпитка». В силу взаимосвязанных геополитических и внешнеэкономических факторов она сохранится. Но растущие долговые платежи Минска на фоне стагнационного тренда в экономике вполне могут привести к сокращению или, во всяком случае, к стагнации объемов госсубсидирования экономики и социальной сферы в течение длительного времени.

Алексей Балиев

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