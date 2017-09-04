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Детали

На Украине планируют открыть центр доктрин и тактики НАТО


17.08.2017 12:49:46

Центр доктрин и тактики НАТО могут создать к концу года в структуре военно-морских сил ВС Украины, сообщил замначальника штаба военно-морских сил по вопросам евроатлантической интеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко.

"Изучается вопрос создания к концу 2017 года в ВМС "Центра доктрин и тактики НАТО" для обработки национальных руководств на базе соответствующих НАТОвских", — цитирует слова Рыженко одесское издание "Думская".

Соответствующее заявление он сделал, комментируя итоги международных учений Sea Breeze-2017.

По слова Рыженко, создание центра позволит избежать дублирования в планировании и проведении мероприятий боевой подготовки. Он также сообщил, что с 1 сентября 2017 года военно-морские силы планируют открыть "Центр языковой подготовки", который должен решить проблему общения офицеров разных стран во время учений Sea Breeze.

В июле на юге Украины прошли учения Sea Breeze-2017. В них участвовали представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. В начале сентября на Украине пройдут международные учения Rapid Trident-2017, в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

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