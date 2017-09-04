После передачи Казахстану озера Сладкое возможны новые вбросы

17.08.2017 12:05:07

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Новость о том, что Россия якобы уступила Казахстану часть своей территории в виде озера с «вкусным» названием «Сладкое», вызвала неоднозначную общественную реакцию. Среди комментариев по этой теме можно было встретить возмущение по поводу того, что, мол, Москва сдаёт земли, лишая проживающих там россиян давно привычных мест для рыбалки и отдыха.

Однако, по мере прояснения ситуации, когда с официальным опровержением выступила отвечающая за пограничные вопросы Федеральная служба безопасности, стало понятно, что территория никому не передавалась, а ландшафтные изменения линии границы вызваны исключительно климатом и банальными погодными явлениями. В частности, осадками, которыми и исключительно которыми наполняется озеро Сладкое. Соответственно, если в нём есть вода, то граница проходит по поверхности водоёма, а когда озеро почти высыхает, то его объективно сдвигающаяся береговая линия совпадает с обозначенным участком границы.

О шумихе вокруг капризов природы, пограничном размежевании на постсоветском пространстве, а также о проблемах на этом пути в интервью «Парламентской газете» рассказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

- Андрей Валентинович, что же произошло с озером Сладкое?

- Ситуация на данный момент прояснена, ФСБ опубликовала информацию по этому поводу. Озеро усохло, при том что граница осталась неизменной, соответственно, в силу естественных изменений зеркала водоёма он, уменьшившись, оказался на территории Казахстана. Меня, честно говоря, несколько удивило другое — информационный ажиотаж, возникший вокруг этой темы, по существу, совершенно незначительной.

- Вопросы прохождения границы всегда являются очень чувствительными, может, поэтому. Кстати, а как в целом идёт этот процесс между Россией и Казахстаном?

- Процедура делимитации уже достаточно давно завершена, сейчас стороны заняты демаркацией — обозначением границы на конкретной местности, что по большому счёту носит скорее технический характер. При этом каких-либо спорных или несогласованных участков границы, насколько мне известно, не существует. То есть работа ведётся в нормальном режиме.

В то же время нельзя исключать появления на этом фоне каких-либо новых информационных вбросов, причём и с одной, и с другой стороны. Достаточно вспомнить, как примерно полгода назад от казахстанских «патриотов» звучали претензии по поводу начертания линии границы в районе Восточно-Казахстанской области. Суть их сводилась к тому, что при таком варианте Казахстан якобы теряет свои территории. Хотя речь шла примерно о том же, о чём и сейчас, — уточнении границы в связи с изменением географического ландшафта.

Надо понимать, что границы между РСФСР и Казахской ССР проводились в рамках одной страны, нередко были просто формальностью и теперь, спустя столько лет, отдельные участки нужно корректировать.

- Андрей Валентинович, скажите, а нынешняя российско-казахстанская граница сильно отличается от той, что была во времена СССР?

- Граница между странами определена по состоянию на момент распада Советского Союза, с учётом последних изменений, которые вносились в период нахождения у власти Никиты Сергеевича Хрущева, то есть в 60-е годы. Тогда это делалось больше в технических целях, в том числе в рамках освоения целинных земель.

С тех пор граница каких-либо масштабных изменений не претерпела. Какие-то объекты или земли передавались на баланс соседних поселений или совхозов, однако этот процесс не носил масштабного характера.

- Пограничные проблемы, думаю, существуют не только в отношениях России и Казахстана. Как они решаются другими бывшими советскими республиками?

- Естественно, сложностей накопилось немало. Допустим, у южных соседей Казахстана противоречия гораздо более серьёзные. Достаточно посмотреть на киргизо-таджикские, таджико-узбекские и узбеко-киргизские проблемы со всеми анклавами, неуточнёнными сотнями километров участков границ.

Поэтому там процессы размежевания очевидно сложнее и займут ещё, видимо, не один год, а может, даже и не одно десятилетие.

Во многом это наследие тех времён, когда границы менялись, наносились неодинаково на разных картах, формируя таким образом предпосылки для нынешней неразберихи. К тому же стороны зачастую оперируют отличающимися источниками, берут за основу кто-то данные 30-х годов, а кто-то 50-х годов прошлого века.

Иван Антонов

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