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Детали

Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям»


17.08.2017 11:53:17

Р Е З О Л Ю Ц И Я

круглого стола «Великий духовный наставник

мусульман постсоветского пространства:

послесловие к «Расулевским чтениям»

(10 августа 2017 года, Институт стран СНГ)

Заслушав и обсудив выступления: руководителя отдела аналитических исследований Службы мониторинга и аналитики ГНИВЦ Управления делами Президента РФ Алексея Щеглова, имама-хатыба Московской Исторической Мечети Рамиля хазрата Садекова, правнука Зейнуллы ишана Расулева, старшего научного сотрудника Музея Морского Флота Шауката Расулева, заместителя директора Института культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева Евгения Бахревского, заведующего отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдара Сафаргалеева, представителя дагестанского землячества, руководителя отдела по работе с военнослужащими Духовного Управления Мусульман г. Москвы Мурада хазрата Адухова, участники круглого стола отметили, что наследие шейха Зейнуллы Расулева имеет непреходящее значение не только для российских мусульман, но и в целом для постсоветского исламского социума.

В связи с недостаточной его изученностью оно нуждается в дополнительных исследовательских усилиях и широкой популяризации.

Это прежде всего касается бесценного опыта духовной наставнической деятельности Зейнуллы ишана, гармонично сочетавшейся в рамках мусульманской образовательной деятельности в стенах всемирно известного медресе «Расулия».

В этой связи представляется целесообразным рекомендовать заинтересованным российским ведомствам и организациям (Министерству образования и науки, ФАДН, Совету по исламскому образованию, Фонду поддержки мусульманской культуры, науки и образования), мусульманским организациям и вузам (ЦДУМ России, ДУМ РФ, ДУМ РБ, РИУ ЦДУМ России, Научно-исследовательскому институту духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ им. М. Акмуллы, РДУМ Челябинской области) в процессе возрождения этого учебного заведения изучить возможность включения в учебный план преподавание дисциплины, дающей знания о Тасаввуфе – исламской науке нравственного совершенствования верующего.

Участниками круглого стола предлагается на этапе становления медресе «Расулия» предусмотреть возможность организации дистанционного онлайн курса, а также выездных лекций специалистов из других регионов на период от нескольких дней до недели.

В этом плане целесообразно опереться на имеющийся опыт преподавания Тасаввуфа студентам старших курсов Российского Исламского Университета в Казани, а также передовой зарубежный опыт, изученный в научных публикациях заведующего отделом исламских исследований Ильдара Сафаргалеева .

С учетом острой необходимости финансовых средств для ремонта здания медресе «Расулия» в г. Троицке Челябинской области рекомендовать Фонду поддержки мусульманской культуры, науки и образования изучить возможность оказания помощи РДУМ Челябинской области для скорейшего завершения ремонтных работ и начала полноценной работы этого учебного заведения.

Отмечая большое позитивное значение ежегодно проводимых в Челябинской области «Расулевских чтений» их участники, а также собравшиеся на данном круглом столе эксперты отмечают необходимость большей актуальности и злободневности обсуждаемых в их ходе вопросов.

Для этого предлагается расширить состав участников этих чтений, привлекая большее число экспертов по проблематике Тасаввуфа, который практиковал и распространял среди мусульман постсоветского пространства великий духовный наставник шейх Зейнулла ишан Расулев.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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