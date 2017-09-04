Зачем Украине американские военные базы?

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ





В Очакове Николаевской области Украины началось строительство нового военного объекта – Центра оперативного управления флотом. По официальной версии, это будет база, обслуживающая ВМС Украины, однако строят центр американские военные - военно-инженерный батальон, который называют "морские пчелы". В планах не только создать сверхсовременный командный штаб. На очаковской военно-морской базе американский военный стройбат возведет ремонтную мастерскую для катеров и КПП по периметру всей территории. В студии "Время покажет" рассуждают о том, зачем Украине американские военные базы.

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