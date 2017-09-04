В Госдуме РФ о поставках двигателей в КНДР: Запад станет выгораживать Украину

16.08.2017 15:17:17

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Украина могла осуществить поставку ракетных двигателей в КНДР, так как военно-промышленный комплекс страны переживает "голодные годы" и нуждается в финансировании, однако, даже если эта информация подтвердится Запад, скорее всего, станет выгораживать украинские власти, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В понедельник New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана. "Возможна ли в принципе поставка украинских двигателей в КНДР? Конечно… В данном случае причина, по которой, мне кажется, это возможно, — это голодные годы военно-промышленного комплекса Украины, который ищет везде возможность на чем-то заработать, невзирая на то что в ряде случаев он делает рискованные поставки", — заявил Затулин РИА Новости.

Депутат напомнил, что в гораздо более благополучные времена при экс-президенте Украины Леониде Кучме его администрация и военно-промышленный комплекс были заподозрены в поставке ближневосточным странам РЛС "Кольчуга", что стало причиной международного скандала. dnepr.info Financial Times: КНДР могла получить двигатели не только в Украине "Но это, конечно, не означает, что эти двигатели точно были поставлены Украиной, поскольку для такого обвинения надо точно знать и быть в курсе конкретных операций, связанных с этой поставкой. Принципиально, никакой проблемы, как мне кажется, для представителей Украины в том, чтобы поставлять оружие куда бы то ни было, на самом деле нет", — подчеркнул он. Парламентарий предположил, что в случае появления доказательств соответствующих поставок, перед мировым сообществом встанет вопрос о санкциях против Украины.

Однако, по его словам, ряд стран заинтересованы в "выгораживании" киевской власти. "Явно на Западе заинтересованы в том, чтобы выгораживать Украину, как это происходило во многих других случаях… Мы знаем, что во всех случаях, связанных с нарушением режима прекращения огня и невыполнения "минских договоренностей", чтобы ни делала Украина, ее всегда пытаются выгородить. Это в данном случае вполне вероятно и для истории с ракетными двигателями", — подытожил депутат. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" подчеркнул, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

В Белом доме публикацию New York Times комментировать не стали, в Пентагоне журналистам предложили обратиться в разведывательное сообщество США. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге заявила о том, что США "очень серьезно" относятся к сообщениям о поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

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