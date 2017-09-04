Как Украина Крым возвращает

16.08.2017 15:06:42

На Земле у человечества есть множество занятий. Человек вообще существо трудящееся. До муравьев или пчел нам, конечно, далеко, но и сидеть без дела человек долго не может. Одни занятия человек превратил в свою работу. И тогда, занимаясь любимым делом, он приносит пользу не только себе, но многим другим. Другие занятия стали хобби человека. Пользы от хобби для других мало. Это скорее занятие для собственного комфорта, собственного развлечения. Здесь важен не столько результат, сколько сам процесс. Маленький человек превратил занятие в игру. Он обучается в игре каким-то нужным в дальнейшем действиям и навыкам, а попутно выбирает себе работу и хобби на взрослую жизнь.

Но все эти действия для человека имеют определенные ограничения. Причем вырабатываются они не только собственно человеком, но и окружающим миром. В любой профессии есть определенные границы, которые никогда не перейдет настоящий профессионал. Даже в профессии людей, связанных с войной. Многие сейчас вспомнят повторенные во множестве художественных произведений эпизоды с армейскими офицерами, которые отказывались расстреливать пленных или мирное население. Даже ценой собственной жизни. Точно так же охотник, который приехал на охоту для собственного развлечения, никогда не будет стрелять, к примеру, по лебедям, совам или ястребам. Неписаное правило, глубоко вошедшее в душу... Если человек это правило нарушает, то он теряет не только свой профессионализм, но и уважение окружающих. Становится изгоем...

Сегодня множество российских и зарубежных СМИ пестрят сообщениями об очередном задержании украинского диверсанта в Крыму. При попытке повредить линию электропередач между Судаком и Новым Светом задержан агент СБУ Геннадий Лимешко. По сообщению пресс-центра ФСБ России, Лимешко — профессиональный разведчик, причем военный. А это значит — специалист по глубинной разведке. Задержан при выполнении диверсии на линии электропередач.

При задержании при нем найдены две тротиловые шашки, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 в боевой готовности (с запалом), емкости с горючей смесью и фотоаппарат. В ходе допроса Лимешко рассказал о задании, о своем обучении и прочем. Думаю, читатели уже видели видеоматериалы и статьи о самом задержании и о допросе диверсанта. Потому углубляться в тему не буду.

Некоторые из читателей в ходе нашего общения (я часто общаюсь в Интернете со специалистами) достаточно иронично отозвались о "наборе диверсанта". Одни юморили по поводу нищеты СБУ, другие по поводу нищеты крымской ФСБ. Что это за диверсант, у которого даже противотанковой мины нет?

Что же, давайте вместе разберемся в этом самом "наборе". Но прежде определим цель диверсии. Для чего украинский диверсант вообще должен был провести диверсии в Крыму? Спиленный столб линии электропередач надолго лишил бы какой-то район света? Нет. Буквально через часы электроснабжение было бы восстановлено. Камнепад на автодорогу? В регионе, где спецтехники столько, сколько даже не снилось в других местах? Завал тоже был бы ликвидирован в считанные часы.

Тогда зачем? Всё дело в... туристическом сезоне, который продолжается в Крыму. Всё дело в отдыхающих, которые едут и едут. Становится сложно говорить о провале. Даже "упоротые" украинцы признают, что в Крыму сегодня лучше, чем было при Украине. Пропаганда начинает "буксовать". Согласитесь, сложно объяснить человеку, только что побывавшему на полуострове, что там разруха. А ведь у этого человека есть друзья, знакомые, которым он расскажет об отдыхе. Расскажет правду...

Сегодня, если раскрыть любое украинское издание, можно увидеть обязательное сообщение об "одиночных пикетах крымских татар" по какому-либо поводу. А любое задержание такого пикетчика для выяснения личности полицией подается как "акт угнетения коренного населения Крыма". Проще говоря, Украина сегодня пытается использовать именно крымских татар. Не тех, кто живет и работает в Крыму. А тех, кто перебрался в Киев и другие города. Но массовости нет. Работают татары сегодня. Сезон. И кстати, по рассказам отдохнувших в Крыму людей, хорошо работают. Прекрасные кафе, гостиницы. Вполне современное обслуживание.

Теперь вернемся к "набору диверсанта". Сразу скажу для "юмористов": зря смеетесь. Лимешко готовил профессионал. Человек, хорошо владеющий профессией. Начнем с тротиловых шашек, механизма для подрыва и гранаты. Ответьте для себя на вопрос. Могли ли эти предметы быть у "простого жителя" полуострова спрятаны в "загашнике"? Не важно, с каких времен. Вполне! Более того, любому здравомыслящему человеку понятно, что после камнепада в обязательном порядке была бы проведена экспертиза остатков ВВ и остатков механизма. И именно эти вещества были бы определены.

А теперь ответьте на другой вопрос. Было бы это доказательством работы именно украинского диверсанта? Ответ ясен. Кстати, точно так же дело, я уверен, обстоит и с гранатой. Серия и номер этой гранаты просто обязан быть зарегистрирован ещё в "домайданный период". Граната была в Крыму до 2014 года.

Ну и о пиле. Инструмент в быту необходимый и имеющийся практически в каждой семье. Да и купить её можно в любом хозяйственном магазине, не вызвав вообще никакого интереса у продавца. Но деревянный столб с её помощью свалить можно. И "украинского хвоста" мы опять не увидим. Будут предположения, которые очень сложно доказать.

Правда, была и пара "проколов". Места возможных камнепадов сегодня достаточно серьезно укрепляются. Причем именно с учетом возможности искусственного создания лавины. Более того, там, где укрепление не сможет выдержать камнепада, лавины вызывают сами дорожники. Таким образом, двух шашек для подрыва явно не хватает. Потому и не было диверсии. Диверсант понял, что взрыв не вызовет ничего и, возможно, в дальнейшем планировал более детальную отработку трассы. Ну а "ровенские спички" вообще ни в какие ворота...

То, что должен был сделать украинский диверсант, вполне вписывается в информационную картинку украинских СМИ. "Одиночные пикеты" и теракты одиночек из числа "угнетаемого татарского народа". "Татарское подполье, как бы ни старались российские спецслужбы, существует и действует". "Крымские татары хотят вернуться на родину..."

О правильности этой версии можно судить и по оперативной реакции специалистов на Украине. Практически сразу после задержания диверсанта в СМИ появилось мнение экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа. Согласитесь, человека знающего и понимающего, о чем говорит.

"Сейчас начинается операция по дискредитации Украины. Ведь именно сейчас Украина начала выходить на формат новых договоренностей как США, так и с Европой. Соответственно, России необходимо дискредитировать Украину на глобальном уровне. Например, на это направлена и информация о поставке Украиной двигателей ракет в КНДР".

"Если говорить серьезно, то нашим спецслужбам сейчас явно не до подготовки или проведения терактов на территории Крыма. Ведь в случае разоблачения нас будет ждать осуждение всем мировым сообществом. Поэтому ни СБУ, ни разведки такие операции сейчас для нас невыгодны. Мало того, у нас просто нет подразделений, которые могли бы проводить такие теракты. С другой стороны, цель диверсанта — подрыв столба или поджог леса, указанная в заявлении ФСБ, выглядит довольно смешно. Вряд ли СБУ так рисковала".

Действительно, сегодня всё зависит от того, как воспримут полученную информацию в США и европейских столицах. И Маломуж это понимает. Потому и пытается, кстати, довольно неуклюже, обелить СБУ и службу внешней разведки. Украине просто необходимо превратить задержание в "фейк".

Естественно, на провал должны были отреагировать и другие замешанные службы Украины. Прежде всего СБУ. Тоже не буду оригинальничать. Просто цитаты. Читатели прекрасно сделают выводы самостоятельно.

"Служба безопасности Украины назвала "очередной провокацией" информацию о задержании в Крыму предполагаемого диверсанта Геннадия Лимешко. Такое заявление сделали в пресс-службе правоохранительного органа специального назначения.

В СБУ также считают, что такие "фейковые новости" нужны российским спецслужбам, чтобы запугивать жителей полуострова, которые якобы все чаще выражают недовольство нынешними властями.

"На фоне ухудшения жизни крымчан ФСБ снова запускает «заезженную пластинку», пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму", — говорится в заявлении на сайте Службы безопасности Украины".

Эти заявления не оригинальны. "Я не я, и лошадь не моя". Однако в ходе допроса диверсанта стали всплывать и другие подробности. В частности, о его службе в ВСУ. Причем служил данный человек именно в разведке. Участвовал в карательной операции на Донбассе. Получите версию и оттуда.

"Задержанный в аннексированном Крыму украинец Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ВСУ Юзеф Венскович.

"Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие", — отметил он.

Венскович уточнил, что Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины".

А подноготную выдал совсем не военный человек. Украинский политолог Александр Палий.

"Если действительно была вторая поставка, то это довольно важно, поскольку таким образом США дали Украине намек, что могут поставить еще больше оружия. С другой стороны, официального подтверждения этой информации пока нет. Хотя, подчеркну, переговоры о поставках в Украину летального оружия ведутся как среди дипломатических, так и среди военных кругов.

Именно с этим, скорее всего, и связана дискредитирующая кампания, которая сейчас началась против Украины. Россия пытается всячески очернить нашу страну, обвиняя то в поставке ракет в КНДР, то в подготовке терактов в Крыму. Ведь если в нашу страну и дальше будут поставлять летальное оружие, эффект от него будет довольно серьезным".

Комментарии, как мне кажется, излишни. Провал украинского диверсанта в свете сегодняшних событий в Европе и США могут связать с остальными обвинениями. В частности, с поставками ракетных двигателей. А это уже совсем "другой коленкор". Американцы в этом случае воспримут действия Украины как враждебные именно США. И тогда... Прощай, оружие. Прощайте, кредиты. Прощай, любая помощь. Украина попадает под санкции ООН. А это смерть страны...

Я не случайно начал свою статью с описания деятельности человека. Не случайно я написал и о моральных границах, которые никогда не переступит профессионал. Есть такие границы и в деятельности таких людей, как Лимешко. Где та грань, которая отделяет диверсанта от террориста? И есть ли она?

На сегодня ничего нового не изобретено. Классика потому и называется классикой, что описанное давно повторяется в новом, современном исполнении. Возьмите "Ромео и Джульетту" Шекспира и перенесите действие в Москву. Вот вам и сюжет современного многосерийного блокбастера. Точно так же сравните диверсию и акт террора. Против кого они направлены?

В Женевской конвенции есть понятие "Бесчеловечное ведение боевых действий". В переводе на общепонятный язык это использование мирного населения для выполнения боевых задач. Как то: наступление под прикрытием местных жителей, разминирование минных полей мирными жителями, умышленное убийство мирных жителей, взятие в заложники мирных жителей. Такие случаи на войне бывают.

Уже несколько украинских диверсионных групп, пойманных или уничтоженных на территории полуострова своей задачей имели уничтожение инфраструктуры Крыма. Дорог, линий электропередач, водоводов и прочего. Причем уничтожать планировали именно гражданские объекты. Следовательно, погибнуть при совершении диверсии должны были именно гражданские люди. Это и есть "Бесчеловечное ведение БД".

Мы как-то привыкли к тому, что на Донбассе умирают дети, старики и женщины. Совершенно никаким образом не причастные к армии республиканцев. На наши требования выполнять Женевскую конвенцию Запад отвечает либо молчанием, либо рассказами о воле народа и недоказанности убийств. А не пора ли назвать вещи своими именами?

Украинские спецслужбы перешли грань, которая отделяет военнослужащих от террористов. Сегодня уже не просто можно, а нужно говорить, кричать о государственном терроризме на Украине. На всех площадках. Во всех международных организациях. Нужно подавать иски в суды. Нужно требовать признать Украину террористическим государством. Только так.

А сотрудников российских спецслужб просто поздравлю с очередным успехом. Красиво работаете. Просто красиво.

Александр Ставер

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