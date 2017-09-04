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Детали
Договор о прямом железнодорожном сообщении с Латвией подпишут до конца года
|16.08.2017 14:46:32
Договор о прямых международных железнодорожных перевозках между Латвией и Россией планируется подписать до конца 2017 года, сообщает информагентство Leta со ссылкой на министра сообщения Улдиса Аугулиса.
Во вторник в Риге впервые после почти четырехлетнего перерыва прошло заседание латвийско-российской межправительственной комиссии, на котором обсуждался широкий круг экономических вопросов.
"Договор планируется подписать до конца 2017 года. Латвия этот договор уже согласовала и готова подписать, как только к этому будет готова Россия", — сказал по итогам заседания Аугулис, который является сопредседателем МПК наряду с российским министром транспорта Максимом Соколовым.
Договор должен регулировать прямое международное железнодорожное сообщение между Латвией и Россией, предусматривать сотрудничество управляющих инфраструктурой двух стран и устанавливать особенности трансграничного железнодорожного сообщения.
Кроме того, на заседании сторонам удалось договориться о развитии торговли и экономического сотрудничества, а также транспорта и транзита.
"В этой области все развивается позитивно с учетом того, что растут объемы автоперевозок", — отметил латвийский министр.
Также Латвия и Россия договорились укреплять сотрудничество в области контейнерных перевозок из Китая в Европу с использованием инфраструктуры обеих стран. Аугулис призвал Россию активнее использовать для отправки своих грузов латвийские порты.
Другие вопросы, обсуждавшиеся на заседании, касались трансграничного сотрудничества и сотрудничества в гуманитарной области. В частности, до конца этого года планируется организовать встречу латвийских и российских историков ля обсуждения важных для обеих стран вопросов истории.
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