Договор о прямом железнодорожном сообщении с Латвией подпишут до конца года

16.08.2017 14:46:32

Договор о прямых международных железнодорожных перевозках между Латвией и Россией планируется подписать до конца 2017 года, сообщает информагентство Leta со ссылкой на министра сообщения Улдиса Аугулиса.

Во вторник в Риге впервые после почти четырехлетнего перерыва прошло заседание латвийско-российской межправительственной комиссии, на котором обсуждался широкий круг экономических вопросов.

"Договор планируется подписать до конца 2017 года. Латвия этот договор уже согласовала и готова подписать, как только к этому будет готова Россия", — сказал по итогам заседания Аугулис, который является сопредседателем МПК наряду с российским министром транспорта Максимом Соколовым.

Договор должен регулировать прямое международное железнодорожное сообщение между Латвией и Россией, предусматривать сотрудничество управляющих инфраструктурой двух стран и устанавливать особенности трансграничного железнодорожного сообщения.

Кроме того, на заседании сторонам удалось договориться о развитии торговли и экономического сотрудничества, а также транспорта и транзита.

"В этой области все развивается позитивно с учетом того, что растут объемы автоперевозок", — отметил латвийский министр.

Также Латвия и Россия договорились укреплять сотрудничество в области контейнерных перевозок из Китая в Европу с использованием инфраструктуры обеих стран. Аугулис призвал Россию активнее использовать для отправки своих грузов латвийские порты.

Другие вопросы, обсуждавшиеся на заседании, касались трансграничного сотрудничества и сотрудничества в гуманитарной области. В частности, до конца этого года планируется организовать встречу латвийских и российских историков ля обсуждения важных для обеих стран вопросов истории.

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