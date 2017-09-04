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Детали
В ДНР заявили о гибели украинских военных при попытке захвата «серой зоны»
|16.08.2017 14:25:08
Командование самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило, что украинские войска попытались продвинуться вглубь «серой зоны» (безопасная область вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе. — ред.). В результате операции шесть украинских военных погибли.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на командование республики.
Отмечается, что в попытке захвата участвовали две диверсионно-разведывательные группы по десять человек. Одна из них попала на минное поле и демаскировала себя. После этого бойцы Вооружённых сил ДНР открыли огонь по противнику и вынудили военнослужащих отступить.
«Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — заявил представитель командования.
Уточняется, что наступательные действия украинской армии велись одновременно из двух направлений в окрестностях села Коминтерново.
Ранее в ДНР сообщили о возгорании пяти домов из-за обстрела со стороны ВСУ.
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