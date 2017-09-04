Киев виртуально победил Россию: героя АТО взяли из компьютерной игры

16.08.2017 14:10:28

В центре Киева появился памятник в виде меча, вонзенного в карту России – об этом сообщают ведущие украинские СМИ. Композиция посвящена памяти участников силовой операции в Донбассе. Её вызывающая форма уже всколыхнула интерес пользователей соцсетей, однако специалисты уверены – волноваться не стоит, это лишь еще один знак неадекватности Киева.

На пересечении улиц Леся Курбаса и Академика Королева в Киеве появился монумент высотой 2,5 метра. Изображает он каменный меч, вонзенный в карту России. У подножья монумент дополняет картина – изображение ангела-хранителя Украины с сине-желтыми крыльями. Как отметили пользователи Интернета, ангел весьма похож на персонажа известной компьютерной игры.

Монумент поставлен в память о жертвах силовой операции в Донбассе, в дар городу его передали представители общественных организаций. Поставлен памятник на пожертвования – его стоимость составила порядка 5 тысяч долларов.

Согласно замыслу, скульптура должна символизировать будущую победу Украины над российскими оккупантами. Тем временем в нашей стране выбранную форму памятника уже сочли оскорбительной и вызывающей – хотя, как объяснил «МК» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, она скорее лишний раз свидетельствует о неадекватном поведении Киева.

– Не стоит уделять этому столько внимания. Киеву нравится идея побеждать Россию в виртуальных войнах, которые он сам же объявляет, и это лишь один из таких примеров. Идея памятника, как я понимаю, была навеяна скандалом годичной давности: тогда военная разведка Украины придумала себе герб в виде меча на фоне земного шара. Картинка была так сделана, что меч был направлен на территорию России как раз. Но это еще раз характеризует недалекий ум тех, кто возглавляет Украину. Это определенно не политическая новость, а скорее из рубрики забавных происшествий, – отметил Жарихин.

Дарья Тюкова

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