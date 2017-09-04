Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
Киев виртуально победил Россию: героя АТО взяли из компьютерной игры
|16.08.2017 14:10:28
В центре Киева появился памятник в виде меча, вонзенного в карту России – об этом сообщают ведущие украинские СМИ. Композиция посвящена памяти участников силовой операции в Донбассе. Её вызывающая форма уже всколыхнула интерес пользователей соцсетей, однако специалисты уверены – волноваться не стоит, это лишь еще один знак неадекватности Киева.
На пересечении улиц Леся Курбаса и Академика Королева в Киеве появился монумент высотой 2,5 метра. Изображает он каменный меч, вонзенный в карту России. У подножья монумент дополняет картина – изображение ангела-хранителя Украины с сине-желтыми крыльями. Как отметили пользователи Интернета, ангел весьма похож на персонажа известной компьютерной игры.
Монумент поставлен в память о жертвах силовой операции в Донбассе, в дар городу его передали представители общественных организаций. Поставлен памятник на пожертвования – его стоимость составила порядка 5 тысяч долларов.
Согласно замыслу, скульптура должна символизировать будущую победу Украины над российскими оккупантами. Тем временем в нашей стране выбранную форму памятника уже сочли оскорбительной и вызывающей – хотя, как объяснил «МК» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, она скорее лишний раз свидетельствует о неадекватном поведении Киева.
– Не стоит уделять этому столько внимания. Киеву нравится идея побеждать Россию в виртуальных войнах, которые он сам же объявляет, и это лишь один из таких примеров. Идея памятника, как я понимаю, была навеяна скандалом годичной давности: тогда военная разведка Украины придумала себе герб в виде меча на фоне земного шара. Картинка была так сделана, что меч был направлен на территорию России как раз. Но это еще раз характеризует недалекий ум тех, кто возглавляет Украину. Это определенно не политическая новость, а скорее из рубрики забавных происшествий, – отметил Жарихин.
Дарья Тюкова
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
Другие материалы по теме
Новый "залп" в войне с Русской Православной Церковью
|
Приговор нацистов из "Миротворца" русскому пастырю о.Андрею Новикову является угрозой для его жизни.
Константин Затулин: СБУ обвиняет ФСБ в терактах, так как сама в них замешана
|
В Службе безопасности Украины громче всех обвиняют спецслужбы РФ в якобы подготовке терактов в украинских городах, потому что сами в этом замешаны заявил депутат Госдумы Константин Затулин
|
СБУ обвинила Россию в организации терактов на Украине
Украина официально объявит Россию агрессором: будет ли война?
|
Украина официально объявит Россию агрессором: будет ли война?
Украина собралась официально объявить Россию "страной-агрессором"
Дело техники. Когда Украина планирует вводить визы с Россией
|
Сейчас граждан РФ пускают в Украину по иностранным паспортам
«Россия ответит на изменение Украиной правил въезда: больше пострадают украинцы»
|
Эксперты считают, что под ответные меры РФ могут попасть до 3 миллионов граждан Незалежной
Без вины виноватые, или «Искусный план Кремля»
|
Без вины виноватые, или «Искусный план Кремля»
МИД Украины считает бесполезным введения виз с РФ
В Госдуме отреагировали на призыв Киева к украинцам не ездить в Россию
|
Ранее украинский министр заявил, что гражданам страны "нечего ездить в Россию" без особого повода.