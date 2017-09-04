Россия передала Казахстану часть своего озера в Новосибирской области?

16.08.2017 11:31:03

Странная информация появилась на сайте Купинского района Новосибирской области. Говорят, что озеро Сладкое перешло Казахстану. Не все, а лишь его часть. Сладкое пользовалось популярностью у местных жителей, они ходили туда на рыбалку и охоту.

- В настоящее время, после проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Во избежание нарушения пограничного режима, режима государственной границы просим Вас организовать разъяснительную работу среди местного населения, - пишут на сайте Купинского района.

Чиновники даже номер телефона прикрепили. Мол, по всем вопросам дозваниваетесь в Пограничном управлении города Купино. Мы и позвонили, но от имени местного рыбака. Трубку взял дежурный.

- Сказали, можно здесь все узнать. Теперь на рыбалку на озеро ходить нельзя?

- Нельзя. Как понимаю, озеро Сладкое больше не относится к Российской Федерации. Оно отошло Казахстану.

- Там теперь пограничники будут стоять?

- Конечно.

- А куда теперь рыбачить идти?

- На другое озеро.

По иронии рядом с озером Сладкое раскинулось другое озеро – Горькое, но о нем беспокоиться не нужно. Горькое Россия оставила себе. Наверно, туда нас и отправили на рыбалку…

Получается, теперь там на берегу поятся пограничные столбы, а военные с овчарками будут оберегать покой и порядок местных болот. Но разве можно вот так просто взять, и часть озера другой стране списать? Чтобы разобраться в вопросе позвонили первому зампреду комитета по делам СНГ Госдумы Константину Затулину.

- По конкретно этому озеру я комментировать не готов, в вопросе нужно тщательно разобраться, - поделился депутат с «КП». - Такого рода передвижки происходят в качестве демаркации. Обычно действует двусторонняя комиссия, которая утверждает прохождение границы на местности. Если демаркация носит основательный характер, то эти результаты утверждаются на уровне закона. Так мы поступали с Украиной, когда речь шла о согласовании границе. Хотя я за нее не голосовал в свои времена, но все это было узаконено. А этот частный случай не требует обязательного законодательного решения.

Но когда возникла шумиха вокруг озера Сладкое, администрация Купинского района пошла на попятную и новость с сайта удалила. Вдобавок информацию о сдвиге границы не подтвердил и сам Казахстан. Говорят, водоем уже разделен границей 70:30 в их пользу.

- Говорить о том, что Россия "подарила" озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан, - рассказал Tengrinews.kz руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков. - Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами. Никакого обмена на этом участке не было.

Роман Голованов

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