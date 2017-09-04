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Детали
В Киеве открыли памятник с мечом, пронзающим Россию
|15.08.2017 18:36:37
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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В Киеве установили памятник погибшим участникам силовой операции в Донбассе. Он изображает каменный меч, который пронзает карту России. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на организаторов, монумент поставили на пожертвования неких волонтёров.
Отмечается, что установку в центре украинской столицы власти запретили, поэтому памятник открыли на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королёва.
Блогеры заметили, что изображение на новом памятнике очень напоминает постер компьютерной игры Diablo III.
— Логичнее было бы поставить памятник — карта Украины и вонзённый в неё меч. Вот это памятник бойцам АТО, — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Арина Демидова
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