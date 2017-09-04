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Детали
Премьеры стран ЕАЭС подписали ряд документов, касающихся функционирования и развития союза
|15.08.2017 13:30:08
Главы правительств стран-членов ЕАЭС подписали ряд документов, касающихся функционирования и развития союза, по итогам прошедшего в понедельник в Астане заседания Евразийского межправительственного совета.
В частности, были подписаны поручения совета, связанные с работой по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС, а также о ходе работы над проектом соглашения по механизму прослеживаемости товаров в рамках союза.
Кроме того, главы правительств ЕАЭС распорядились создать комиссию по расследованию авиационных происшествий в рамках союза и дали поручение о мониторинге таможенного декларирования товаров, ввозимых в государства - члены Евразийского экономического союза из Китая.
Также было подписано поручение Евразийского межправительственного совета о ходе работы по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС.
Участники заседания также дали поручение, связанное с взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене объединения для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны Союза.
Среди подписанных документов - поручение совета "О доступе экспортеров - государств - членов Евразийского экономического союза к услугам инфраструктуры морских портов РФ".
Был утвержден план мероприятий - "дорожная карта" по реализации основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики членов ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы.
Главы правительств подписали распоряжение "О некоторых вопросах использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и финансирования мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка союза".
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