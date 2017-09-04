Проблемы ГТС Украины серьезнее, чем об этом говорят чиновники

15.08.2017 13:08:38

Из-за бестолковой политики «Нафтогаза» ГТС Украины может оказаться технически не готовой к транзиту российского газа, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Ранее со схожими оценками выступили бывшие работники «Укртрансгаза» (УТГ), которые публично объявили, что следующий отопительный сезон украинские трубы могут просто не выдержать, и тоже возложили вину на руководство нефтегазовой монополии. В ответ коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «нет никаких оснований беспокоиться о надежности украинской ГТС», а глава компании Андрей Коболев отметил, что с такими друзьями, как И. Насалик, враги не нужны.

Война за госфинансы

Все эти громкие заявления чиновников – всего лишь новый виток межведомственной войны за бюджетные деньги. Ее причина – масштабная реформа отрасли, которая ведет к перераспределению полномочий на газовом рынке. По идее, из УТГ будут выделены две компании: оператор по управлению трубопроводом и по управлению подземными газовыми хранилищами (ПХГ), что вызывает естественный бунт в уготованном на заклание госпредприятии. «Пока Коболеву успешно удается откусывать им головы, отдельным представителям, которые бунтуют, – отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. - Другое дело, что “Нафтогаз” пытается сохранить контроль над этим новым оператором. А Кабмин не хочет этого, и там очередная склока такая грандиозная сейчас уже в публичную плоскость вылилась».

Страсти разгорелись, действительно, нешуточные. «Ремонты и обслуживание мы выполнили на 24%, диагностику - на 35%, капитальные инвестиции - на 14%. За те 5 оставшихся месяцев физически выполнить работы, предусмотренные годовыми программами, невозможно», - приводил неутешительные цифры бывший вице-президент УТГ Игорь Бурак 3 августа на специальной пресс-конференции экс-сотрудников предприятия. Еще через два дня масла в огонь подлил И. Насалик, назвав политику «Нафтогаза» в отношении ГТС бестолковой.

По версии И. Бурака, корень проблем – кадровые чистки. «Почему такие низкие показатели? В конце I квартала был сменен менеджмент УТГ: руководители, ответственные за обеспечение производства и проведение закупок, организацию и выполнение ремонтных работ. Изменения произошли по согласованию с НАК “Нафтогаз Украины”». Еще дальше идет бывший работник предприятия, а ныне эксперт по нефтегазовым вопросам Андрей Бойчук, который обвинил главу «Нафтогаза» А. Коболева в срыве подготовки к отопительному сезону и репрессиях «37 года» по отношению к тем, кто говорит правду. Но самым откровенным был председатель профсоюза работников аппарата управления УТГ Виктор Гончаров, который пожаловался, что 99% газовиков дружно стояли на майдане, а теперь «их сокращают, их семьи остаются без денег».

В УТГ, действительно, идут масштабные сокращения, тогда как у их коллег из «Нафтогаза» с занятостью и зарплатами все в порядке. Например, в прошлом году оклад А. Коболева повысился в 17 раз (до 1,041 млн. грн. в месяц). Существенную прибавку к зарплате получили и другие работники компании. Кроме того, согласно новому трудовому контракту, для сотрудников аппарата «Нафтогаза» предусмотрена ежемесячная премия в размере 100% от оклада «за выполнение рабочих функций и задач» и еще 100% нерегулярной премии «за вклад в общие результаты работы».

«Эти люди, которые сейчас там при власти, у руля, они просто судорожно вгрызаются зубами в остатки финансовых потоков. Точнее, не в остатки, а в финансовые потоки. И пытаются повиснуть на них как бультерьер и не собираются покидать», - говорит Д. Марунич.

8 августа наблюдательный совет «Нафтогаза» согласовал назначение на должность главы УТГ поляка Павла Юзефа Станчака, но «бывшие» продолжают бороться. На следующий день после пресс-конференции департамент по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики Генпрокуратуры открыл уголовное производство против руководства «Нафтогаза» в связи с увольнением И. Бурака с должности вице-президента УТГ.

На фоне перетягивания финансового каната реальное состояние и перспективы газопровода мало кого интересует. «Каждый хочет получить УТГ под свою юрисдикцию, выбить бюджеты под модернизацию ГТС, используя для этого страшилки. При этом проблема изношенности ГТС существует, и она серьезней, чем об этом говорят украинские чиновники», - считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Меньше нагрузка – дольше служба

В оценках состояния магистральных газопроводов руководство «Нафтогаза» повторяет слова своих бывших подчиненных из УТГ с точностью до наоборот. «С нашей точки зрения, нет никаких оснований беспокоиться о надежности украинской ГТС, мы гарантируем бесперебойный транзит», - заявил Ю. Витренко. В ответ на опасения главы Минэнергоугля он заметил, что капитальные вложения в газопровод в этом году будут увеличены в 2,5 раза, более того, по итогам первого полугодия этот план перевыполнен на 3%.

Руку на пульсе предпочитает держать и Брюссель. 9 августа готовность украинской трубы к зимнему транзиту проверили представители Еврокомиссии. Вместе со специалистами из «Нафтогаза», УТГ и Минэнергоугля они исследовали возможные кризисные сценарии и их последствия, после чего разработали комплекс превентивных мер, призванных повысить уровень готовности ГТС к прохождению отопительного сезона. Фактически европейская проверка была либо точечной, либо опиралась на данные Киева, т. к. состояние украинской трубы на всей ее протяженности могут знать только те, кто непосредственно ее обсуживает. Общая длина украинского газопровода – более 37 тыс. км, а для проблем с транзитом достаточно, чтобы прогнил всего один метр, напоминает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Но еще одну-две зимы украинская труба способна выдержать. «С учетом же нынешнего состояния ГТС можно сказать, что еще год, до окончания контракта с Россией, она точно сможет проработать нормально», - считает И. Юшков. Сейчас через газопровод проходит около 85 млрд. кубов, тогда как изначально его мощность – 180 млрд. кубометров газа в год, а потому какой-то запас прочности у ГТС еще сохраняется. «Многое здесь зависит от ее загрузки – чем меньше проектно допустимой мощности будет прокачка, тем больше времени прослужит труба», - говорит А. Фролов.

В последнее время износ увеличивается. В январе – мае транзит российского газа на Украину в годовом выражении вырос на 22%, а по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – на 64%, что стало рекордом за последнюю пятилетку. По идее, пропорционально выручке должны увеличиться и затраты на поддержку основных фондов, но Киев озабочен другим.

Своими громкими заявлениями украинские чиновники пытаются выдавить из европейцев средства на ремонт трубы. «На профилактику у “Нафтогаза” деньги есть, никаких сверхвложений не нужно, и думаю, что Насалик, скорей, запугивает, чтобы выбить бюджеты и их освоить. Модернизации не будет, а все его призывы продиктованы сиюминутной наживой», - считает И. Юшков. С другой стороны, чтобы решить накапливаемые годами проблемы ветшающей ГТС, текущего ремонта слишком мало. Еще в 2011 году, когда президент страны Виктор Янукович решил всерьез заняться магистральными газопроводами, западные эксперты оценивали объем необходимых вложений на уровне $7 млрд., и с тех пор эта сумма только выросла. «Недофинансирование ГТС хроническое, требуется полная модернизация всей системы, на это нужно более $10 млрд.», - отметил И. Юшков.

У Киева таких денег нет, а потому за ремонт украинской трубы могут заплатить либо европейцы с американцами, либо «Газпром». Для этого «Нафтогаз» пытается торпедировать строительство «Северного потока - 2» и «Турецкого потока», сохранить зависимость газовой торговли ЕС и РФ от воли украинских властей и выбить деньги на сохранении своей трубы. Если морские газопроводы будут введены в строй, просто сдать ГТС Украины на металлолом без масштабной дегазификации страны не получится, по этим трубам газ попадает и к украинским потребителям, а поддерживать их в рабочем состоянии без российского транзита никто даже не планирует.

Николай Коринь

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