Игорь Додон будет или свергнут, или приведёт к победе социалистов

15.08.2017 13:00:29

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил правительству и правящей партии организацией бессрочных акций протеста. Он заявил, что готов жестко действовать для обеспечения мира и национальной безопасности в стране, пишет Lenta.ru.

В сегодняшних условиях глава молдавского государства может бороться за свою позицию только непарламентскими методами, заявил в беседе с НСН замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«В парламенте большинство поддерживает не только прозападный, но и резко антироссийский курс. Они расширяют сотрудничество с НАТО, ввели режим полублокады для Приднестровья, препятствуют нормальной деятельности миротворческой миссии России. Все это противоречит той позиции, которую занимает Додон и, кстати, большинство населения. В то же время, согласно молдавской Конституции, законных парламентских методов борьбы за свою позицию у Додона нет», – сообщил Жарихин.

Эксперт при этом полагает, что политический кризис в Молдавии может привести или к отставке Додона, или к досрочным выборам. Победу на них имеет большие шансы добиться Партия Социалистов, которой фактически руководит Додон.

«Додон, конечно, рискует, но он понимает, что возможности договориться и найти какую-то усредненную позицию, соответствующую взглядам большинства народа, у него нет. И это связано, в первую очередь с тем, что теневым руководителем страны является единственный и потому очень влиятельный олигарх господин Плахотнюк, который недавно съездил в Вашингтон, видимо, заручился там поддержкой и потому не идет ни на какие компромиссы с президентом», – заявил Жарихин.

Собеседник НСН высказал озабоченность, что опасность гражданской войны в республике сохраняется, но в тоже время остаётся немало шансов её избежать.

«Не уверен, что нынешняя ситуация приведет к вооруженным действиям. Все-таки население Молдовы очень разочаровалось в западном пути. Но, конечно, такая вероятность есть, отрицать ее полностью нельзя».

Напомним, в понедельник Игорь Додон выразил возмущение объемом средств, которые Запад тратит на содержание СМИ и неправительственных организаций в Молдавии.

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