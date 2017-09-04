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Детали
Современные «победы» бандеровцев
|15.08.2017 12:43:20
Олег Трофимов
Доктор богословия и магистр религиоведения.
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С большой помпой и радостью почти во всех крупных СМИ Тернопольской области представили новость о том, что 11 августа 2017 г. в городе Шумске «снесли памятник мальчику, которого якобы сожгли заживо “бандеровцы”».
Памятник двенадцатилетнему герою Василию Шишковскому (в настоящее время демонтирован). Г. Шумск, Тернопольская область
Инициаторами и исполнителями «победоносного действа» стали национал-фашистские организации «Тризуб» и «Правый Сектор». (Почему-то, в связи с названием первой из организаций, мне вспомнилась недавняя «перемога», достойная, как указывалось ее организаторами, упоминания в книге рекордов Гиннеса. Это был выложенный из кусков сала гигантский тризуб (герб Украины). Весьма символично, что когда после «фиксации» достижения в г. Олешки (вблизи Херсона) эти куски, пролежавшие несколько часов на солнце, раздали жителям, многие из них отравились.
Само сообщение о «перемоге» над памятником, а именно о причине его демонтажа, весьма противоречиво. То сообщалось, что Василий Шишковский – это «не существующий персонаж», «плод агитпропа», то вдруг далее отмечалось, что «в его смерти нет ничего героического, он жертва войны». Так если его не было, зачем тогда столько визга и «доказательств» его «не существования» и, параллельно, утверждений о том, что «в нем не было ничего необычного»? А если он жертва войны, то зачем тогда уничтожать его памятник? В чем же тут заключается тайна и «перемога»?
В общем-то, даже удивительно, что этот памятник не только простоял до 2017 года, но и был сбережен и ухожен местными жителями. Это говорит о том, что население Шумска совсем по-другому относится к подвигу своего маленького земляка. Бандеро-фашистские инициаторы сноса памятника еще возмущались, что местная власть так долго затягивала процесс его демонтажа.
Так кем же был и остается Василий Шишковский для местного населения?
Если говорить коротко, то двенадцатилетний мальчик Василий Шишковский – герой Великой Отечественной войны, который не побоялся помогать партизанам в борьбе против фашистов. Его семья и он сам были убиты палачами-бандеровцами накануне Великой победы 1945 года за то, что безбоязненно поддерживали партизан, собирали помощь для фронта. Конечно же, в советское время внимание более акцентировалось на его пионерской деятельности, чтобы такие дети-герои были достойными примерами для подражания своим ровесникам. Но при этом сознательно скрывались совсем иные причины убийства Василия, его семьи и других жителей этого городка.
Прошу обратить внимание на его фамилию – Шишков-ский. Это польская фамилия. Чудо, что эта семья, как и другие, выжила в жерновах «Волынской резни» 1942-43 гг., но те бандеровские бандформирования, которые поддерживали фашистов, существовали еще, практически, до середины пятидесятых годов и мстили всем «предателям», невзирая на возраст. Об этом я подробно писал в своей статье «Бандеровщина на Ровенщине».
Трагедия Волынской резни
Как известно, в советское время и в Польше, и в УССР сознательно скрывали факты о «Волынской резне», т.е. умалчивали о национальности погибших, чтобы не было раздувания межнациональной вражды между братскими народами социалистического лагеря.
Сегодня достойные наследники фашистских недобитков взялись за уничтожение самой памяти о погибшем двенадцатилетнем польском мальчике. Видно, уже совсем туго с подогревом национальной идеи, если памятник малолетнему ребенку – жертве бандеровцев не дает покоя «героям», которым в униатских и раскольнических храмах провозглашают «славу». И дело тут не столько в советском прошлом истории Украины, сколько в продолжающейся поддержке геноцида поляков и героизации их палачей на Украине. Те же причины имел и конфликт, связанный с борьбой против памятников в Гуте-Пеняцкой (Львовская область).
Оскверненный бандеровцами униатами памятник в Гуте-Пеняцкой (Львовская область)
Вот так, от «победы» до «победы» в борьбе с памятниками погибшим детям и живет постмайданная современная Украина, заняв, соответственно статистике ООН, первое место по вымиранию населения среди европейских стран. А жители, в основном, бандеровской Западной Украины, чтобы выжить, гордо и патриотично моют горшки в той же Польше.
*Террористические Организации «Тризуб» и «Правый Сектор» запрещены в РФ.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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