Вновь о национальном примирении

15.08.2017 11:59:05

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Оно необходимо и возможно и оно будет настоящим только в случае осуждения всеми общественно - политическими силами Бого и Церквеборчества. Речь идет и об осуждении гонений 20-го века, и 17, 18,и 19 го - нарушения Симфонии, свержения Патриарха Никона, ликвидации Патриаршества, объявления Императором себя Главой Церкви, насаждения секуляризма,"теории ветвей" (при Александре Первом), западнобесия, либерализма, отделения Церкви от государства (не только большевиками, но и беззаконным временным правительством).

Могут ли коммунисты деятельно покаяться (покаяние - это не самоунижение, а изменение ума) в Церквеборчестве? Да. Приведу пример был в моей жизни. Мой друг, герой борьбы за воссоединение Крыма с Россией с начала 1990 х годов, гл.редактор крымской "Мещанской газеты" Валерий Аверкин убедил тогдашнего лидера крымских коммунистов и Председателя Верховного Совета Крыма Леонида Ивановича Грача восстановить грандиозный собор св.Александра Невского в Сиферополе. Леонид Грач не просто согласился, но и убедил ветеранов и коммунистов Крыма согласиться на перенос памятника танку Т-34,который был установлен на месте взорванного собора. Ныне возрожденный Собор и танк охраняют русский Крым, а все державные сталинисты должны понять, что именно благодаря противостоящей "историософской ереси украинства" Русской Православной Церкви стало возможным воссоединение Крыма Россией и будут воссоединены все остальные земли Великой, Малой и Белой Руси.

Итак, сначала покаяние (изменение ума) и жесткие договоренности о неповторении гонений на Церковь (любое ее сдерживание, ограничение является гонением), а потом мы будем готовы услышать аргументы о державных заслугах Сталина. Но не раньше, потому что без этого пакта может создаться ложное впечатление о том, что православные готовы оправдать гонения на Церковь и считать временные послабления Ей 1943-49 г.г. нормой и Торжеством Православия.

Такой пакт с левыми патриотами необходим и в контексте исторической миссии Русской Церкви по крещению Китая и Северной Кореи , с которыми мы Промыслом Божьим обречены на Катехонический Союз для борьбы с антихристовым Западом, душащим "Третий РИМ". Ким Чен Ир, одновременно с Леонидом Грачем, по просьбе великого миссионера Патриарха Кирилла, построил в Пхеньяне прекрасный храм св.Троицы.

Верю, что благодаря миссионерской воле Патриарха Кирилла лидеры Китая и Северной Кореи откроют для себя Истину Православия и приведут к ней свои народы. Логика союза с Россией неизбежно к этому приведет. При этом они, как и Леонид Грач, останутся коммунистами, просто требования атеизма исчезнут из программ тамошних компартий-ведь там монархическая государственность, и это прекрасно -политическая воля решает все. Чтобы стать равноапостольными, товарищам Си Циньпину и Ким Чен Ыну достаточно достаточно повторить подвиг святого равноапостольного императора Константина, который всего лишь остановил гонения на Церковь, "разрешил" ее и не мешал Ей. А государственный статус Православия, Симфония Церкви и государства-это уже заслуги других святых равноапостольных императоров-Феодосия и Юстиниана.

Святая Церковь, на протяжении своей истории, чтя своих мучеников, не мстила Империи, не шантажировала ее тем, что будучи языческой, она уничтожала Церковь, а при первой возможности крестила и воцерковила Империю, что позволило войти в церковную ограду миллионам людей. Миссия превыше всего. Союз с Китаем против апостасийного Запада и защита Северной Кореи от американской ядерной угрозы - это повод для православного просвещения этих великих народов, именно сейчас, в условиях "Холодной войны с Западом 2.0" они услышат метафизику процессов агрессий апостасийного, отрекающегося от Христа Запада, убивающего и противостоящему этим процессам Россию, верную Истине Православия и "наказываемую" за эту верность, и союзные ей народы, которые должны узнать суть, метафизику происходящих процессов." Не бывает атеистов в окопах под огнем" (Е.Летов). Миссия выполнима!

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