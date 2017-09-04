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Детали
ФСБ задержала готовившего диверсии в Крыму агента СБУ
|15.08.2017 11:21:19
В Крыму задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемый в подготовке диверсий на территории региона. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации.
«ФСБ РФ предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 12 августа в Крыму сотрудниками спецслужб был задержан диверсант СБУ, который планировал повредить ЛЭП в районе трассы Судак — Новый Свет, а также устроить обвал горных пород на дорогу и поджечь объект коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье.
«У иностранца обнаружены и изъяты 2 тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила и цифровой фотоаппарат», — говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
В марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.
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