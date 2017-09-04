В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

XX Юбилей Института стран СНГ

Обратная сторона медали

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
04.09.2017
12:54:48
США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
12:51:47
В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
12:48:24
С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
12:46:48
Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
12:43:31
ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
01.09.2017
14:32:36
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
14:29:15
В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
14:22:18
Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
14:18:58
Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
14:17:02
В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »

Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »

В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »

Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »

60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »

Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »

Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »

Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »

Детали

ФСБ задержала готовившего диверсии в Крыму агента СБУ


15.08.2017 11:21:19

В Крыму задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемый в подготовке диверсий на территории региона. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

«ФСБ РФ предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 12 августа в Крыму сотрудниками спецслужб был задержан диверсант СБУ, который планировал повредить ЛЭП в районе трассы Судак — Новый Свет, а также устроить обвал горных пород на дорогу и поджечь объект коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье.

«У иностранца обнаружены и изъяты 2 тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила и цифровой фотоаппарат», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров

В Крыму прокомментировали назначение постпреда Украины в регионе

Туристическая блокада

Почему Украина не пускает своих отдыхающих в Крым 

Власти Крыма сообщили о подготовке Украиной туристической блокады региона

По Крыму шагает «Великое русское слово»

Дайджест событий в Крыму за прошедшую неделю

Обзор СМИ в период с 26 мая по 2 июня 2017 г.  

Дайджест событий в Крыму за прошедшую неделю

Обзор СМИ в период с 19 по 26 мая 2017 г.

Промайданные активисты требуют наказать известного крымского политолога за оскорбление

Донос в прокуратуру из-за комментария в социальной сети – естественная реакция проукраинских активистов, озлобленных российским статусом Крыма. Такое мнение озвучил известный крымский политолог Андрей Никифоров, чья публикация в Facebook вызвала возмущение у представителей Украинского культурного центра, работающего в Крыму.

Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

Обзор СМИ в период с 13 по 18 мая 2017 г.

Севастополь не будет выплачивать компенсации за национализированные украинские предприятия

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.