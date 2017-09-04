Медведев обсудил с Назарбаевым торговлю и экономику

14.08.2017 13:26:59

Премьер-министр России Дмитрий Медведев перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Астане провел встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Известно, что они обсуждали торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана, перспективы развития двусторонних отношений.

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