Открытое обращение Союза православных граждан Казахстана!

14.08.2017 13:22:39

Союз православных граждан Казахстана в связи с вопиющим случаем суда над священником Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, иереем Владимиром Воронцовым, заявляем о нарушении законодательства Республики Казахстана о «Законе о религиозной деятельности и религиозных объединениях» и требует снять все обвинения, не соответствующие законодательству РК.

Решение местных властей с. Мерке Джамбульской области вызывает серьезный общественный резонанс и полное непонимание действий местных органов власти.

Представитель Союза православных граждан РФ в РК, председатель ОО «Союз православных граждан Казахстана» Константин Бялыницкий-Бируля.

На наши вопросы о случившемся ответил иерей Владимир Воронцов.

ПОЧЕМУ НАМ ЗАПРЕЩАЮТ МОЛИТЬСЯ?

Шесть лет уже при нашем храме в Мерке действует воскресная школа. Дети прихожан знакомятся с основами православной веры, изучают Закон Божий. Летом, во время каникул, мы организовываем для детей различные формы досуга: паломнические поездки, игры, конкурсы, лагеря. В этом году решили с родителями повести детей в поход в горы на 12 дней. Купили палатки, приготовились. 24 июля при помощи пяти родителей я повёл тридцать детей разного возраста – от семи до семнадцати лет – в поход.

Такая форма коллективной деятельности как поход не требует разрешения от акимата, ведь это не митинг или шествие. Поэтому мы не стали обращаться в органы исполнительной власти. Родители меня поддержали, дали согласие, и я повёл детей. Придя в ущелье Сурат, мы разбили бивак, поставили палатки. Наш отдых был заранее подготовлен и распланирован. Игры, конкурсы, спортивные соревнования, познавательная программа. Все наши дети православные, из верующих семей. Неотъемлемой частью нашего распорядка на каждый день была молитва. Специально для совершения молитв был организован походный храм в большой армейской палатке.

На десятый день нашего пребывания в горах к нам пожаловали незваные гости. На пяти машинах приехали представители акимата, органов внутренних дел и КНБ. Полицейские в форме и с оружием стали ходить по расположению бивака, осматривать палатки. Мне предъявили обвинения в мыслимых и немыслимых нарушениях. Угрожали всех детей вывезти в приёмник для несовершеннолетних. Позже приехали представители Управления образования и Управления по делам религии Жамбылской области.

После продолжительных препираний и разбирательств, в результате которых детям были нанесены психологические травмы, «гости» уехали. И никаких последствий их визита не должно было быть, так как я убедил приехавших чиновников в законности моих действий. Однако через два дня, 4 августа, мне привезли протокол об административном правонарушении, который был составлен без моего присутствия и со множеством нарушений. Будучи несогласным с протоколом, я его всё же подписал, опасаясь повторения инцидента. Дело было в пятницу, а в понедельник я уже получил повестку в суд. Меня обвиняют в нарушении п. 2 ст. 7 «Закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях». Но данный пункт Закона не содержит никаких запретов и тем более запрета на молитву на природе: в горах, в степи, в лесу. Обвинение абсурдное.

Я пытался добиться в прокуратуре меркенского района проверки законности составления протокола об административном правонарушении, но прокурор отказался принять заявление. О происшествии стало известно далеко за пределами Жамбылской области. Родители и дети были возмущены. Они пишут обращения во все инстанции в защиту своих прав на досуг и воспитание детей в традициях Православной Церкви. Мне звонили журналисты, интересовались подробностями. Люди обеспокоены и взволнованы.

Масла в огонь подлил руководитель областного Управления по делам религии Ж.Ж. Омаров. 10 августа в Управление были вызваны все православные священнослужители Жамбылской области. Беседа проходила на повышенных тонах. Среди нас были уважаемые старцы-священники с седыми бородами, которые отозвались на приглашение чиновника, отложили свои важные дела и приехали в город Тараз издалека. Господин Омаров разговаривал с нами как с провинившимися подчинёнными. Управлением по делам религии не было предпринято никаких действий к урегулированию ситуации, к примирению. Они были проинформированы о растущем среди населения негодовании и о напряжении. Но никаких мер принимать они не желали. И даже не желали понять позицию Церкви о праве граждан на религиозное воспитание своих детей и о праве детей на религиозные потребности.

14 августа в 10 часов 30 минут в меркенском районном суде состоится разбирательство по обвинению меня в совершении административного правонарушения. В связи с вышеизложенным у меня есть несколько вопросов к суду, к общественности, к должностным лицам, которые поставлены государством для соблюдения законности.

Почему нам запрещают молиться? Где в Законе написано, что запрещено ходить в походы в горы и там молиться?

Почему местные исполнительные и правоохранительные органы не уважают представителей Русской Православной Церкви и заведомо относятся к нам как к нарушителям Закона, тогда как в преамбуле к «Закону о религиозной деятельности и религиозных объединениях» написано, что «Республика Казахстан… подтверждает право каждого на свободу совести, гарантирует равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, признает историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа»?

Почему протокол об административном правонарушении не был составлен незамедлительно 2 августа в день проверки? О чём думали целых два дня составители протокола? Почему они составили протокол без моего участия?

Почему попираются права родителей на воспитание детей в своей вере, ведь ст. 27 Конституции РК гарантирует естественное право родителей на воспитание детей, а п. 1 ст. 35 «Закона о правах ребёнка» гласит, что «Государство гарантирует невмешательство в воспитание ребенка, основанное на религиозном мировоззрении родителей»?

Почему у наших детей хотят украсть их право на участие в молитве и лишить их возможности удовлетворять свои религиозные потребности, ведь в п. 2 ст. 35 «Закона о правах ребёнка» написано, что «в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста, религиозные обряды совершаются с согласия родителей»?

Почему наших детей хотят лишить счастья? Почему в их досуг вмешиваются посторонние лица? Неужели граждане Казахстана не имеют права на частную жизнь и свободу совести и вероисповедания?

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